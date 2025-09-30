戦前の日本陸軍歩兵下士官兵の装備品や動作時のマニュアルを徹底解説！イラスト資料としても役立つ『図説 日本陸軍 歩兵の服装と諸動作』2025年9月30日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『図説 日本陸軍 歩兵の服装と諸動作』を2025年9月30日（火）より全国書店にて発売いたします。
戦前の日本陸軍歩兵の装備品や諸動作を、膨大な写真資料とともに詳細に解説！
本書は、戦前の日本陸軍歩兵下士官兵の装備品や、動作時のマニュアルを解説した書籍です。
三十年式銃剣や三八式歩兵銃などの武器から、襟章・襟部徽章・肩章や携帯天幕などの装備品、またそれらの装着法や教練が、圧倒的な数の写真資料とともに説明されています。
解説文は当時の公文書をもとに現代語で執筆されているほか、諸動作は連続写真を用いて図解されており、日本陸軍下士官兵の姿が誰にでもわかりやすく解説されています。
日本陸軍が好きな方やミリタリーファンはもちろん、日本陸軍歩兵のイラストを描く方など、幅広くおすすめできる一冊です。
【商品情報】
図説 日本陸軍 歩兵の服装と諸動作
●定価：3,740円（本体3,400円＋税10％）
●著者：小野澤翔大／古田和豊
●ISBNコード:978-4-7986-3968-0
●JAN コード：9784798639680
●判型：A4変形判 176ページ
