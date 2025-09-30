こだわり抜かれた昆虫×美少女のイラストを独自の世界観で描くイラストレーター・熊野プランの初画集『熊野プラン画集 虫ノ少女ト』2025年9月30日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『熊野プラン画集 虫ノ少女ト』を2025年9月30日（火）より全国書店にて発売いたします。
人外好き集まれ！ 昆虫×美少女イラストの第一人者、熊野プラン初の商業イラスト集
サークル名「Sleeplan」で活動し、同人誌『虫ノ少女ト』で発表された蚕の虫娘「天中天蚕（あまなかてんこ）」通称「蚕ちゃん」が大人気。ぬいぐるみ化のクラウドファンディングが予想以上の反響を呼び、大きく話題となったイラストレーター・熊野プラン。初の商業イラスト集です。
昆虫×美少女の世界。著者がこれまで発表してきたたくさんの虫少女たちに加え、本書のために新たに命を与えられた描き下ろしの虫少女たちを新規収録。
ただの擬人化に留まることなく、虫の特性が少女たちの性格に反映されるなど、まさにこの世界に実在していたらと感性をくすぐりまくる人外イラストの世界。
あなたも捕食されてみませんか？
【商品情報】
熊野プラン画集 虫ノ少女ト
●定価：3,520円（本体3,200円＋税10％）
●著者：熊野プラン
●ISBNコード:978-4-7986-3909-3
●JAN コード：9784798639093
●判型：B5変形判 144ページ
