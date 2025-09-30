【トマム】トマムの夜空が動くアートに！リゾート滞在がさらに楽しめる日本初常設ドローンショーをスタート

星野リゾートドローンショーイメージ

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、物流ドローン及びドローンショーの企画・運航サービスを提供する株式会社AlterSky（本社：愛知県豊田市、代表取締役CEO 村井宏行）との協業で、リゾート滞在がさらに楽しめる日本初（＊1）常設ドローンショーをスタートします。初開催となる2025年12月6日～25日の期間は、500機のドローンがクリスマスをテーマに夜空を彩ります。

＊1： 2025年9月 国内ドローンショー常設ホテル調査を実施。自社調べ

背景

近年、ドローンショーは夜の新たなエンターテインメントとして定着しつつあります（＊2）。日中から夜まで多彩な過ごし方ができるリゾートホテルにドローンショーを導入することで、その魅力を一層高めることができると考えています。この度、星野リゾート トマムとAlterSkyの「夜の体験価値を高めたい」という共通の想いから、通年楽しめる日本初常設型ドローンショーの実施に至りました。季節ごとにテーマを変え、訪れるたびに異なる演出が楽しめるよう企画し、どの季節に訪れても魅力的なリゾート滞在を提供します。

＊2：ドローンジャーナル(https://drone-journal.impress.co.jp/docs/news/1187147.html)

クリスマスを彩る今冬のドローンショー

500機のドローンが次々と光を放ち、広大なトマムの夜空を彩ります。ショーには、トマムを象徴するランドマーク「トマム ザ・タワー」、敷地内にあるファームエリアで飼育されている牛や北海道の形など、この地ならではのモチーフが登場。さらにサンタクロースやクリスマスを象徴するデザインを、ドローンの光で鮮やかに表現します。冬の澄んだ夜空に浮かび上がる光のアートで、忘れられない感動体験を提供します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=sLMZ3OIdTSo ]

株式会社AlterSky

「空飛ぶクルマ」を開発する株式会社SkyDriveのグループ会社として2025年7月に設立され、物流ドローンとドローンショーの企画・運航等のサービスを提供しています。物流ドローンでは、1,000回を越える運航実績で電力設備や土木工事、災害対応など様々な現場で活動してきた豊富な経験とノウハウがあり、安全安心な運航サービスを提供します。ドローンショーでは、業界最小の離発着スペースでの運用を実現し、2025年7月の事業開始以来、スポーツやレジャー、花火大会等の様々なシーンにおいて実績を着実に積み重ねています。

参考：株式会社AlterSkyウェブサイト(https://altersky.co.jp/)

＜株式会社AlterSky 代表取締役CEO 村井宏行 コメント＞

星野リゾート トマムの夜空を、ドローンが彩るアートで飾れることを心から嬉しく思います。クリスマスを皮切りに、四季折々のモチーフを夜空に映し出すことで、訪れる皆さまに“ここでしか味わえない感動体験”を感じていただけると信じております。AlterSkyは、これからも空をもっと身近で楽しいものにする存在であり続けたいと考えています。

＜星野リゾート トマム 総支配人 渡辺巌 コメント＞

星野リゾート トマムでは、「一日を通して楽しみ尽くせるリゾート」を目指し、朝・昼・夜それぞれの時間帯における魅力づくりに取り組んでいます。中でも夜の過ごし方は、滞在の満足度を大きく左右する要素の一つであり、夜の時間帯に魅力的な体験が増えることは、宿泊の決定要因にもなり得る重要なポイントです。ドローンショーは、空気が澄み、周囲に建物の少ないトマムの環境を最大限に活かせる、夜の新たなエンターテインメントです。一日の締めくくりに空を見上げる感動的な体験を提供することで、翌日への期待感や滞在意欲を高めるきっかけとなることを願っています。

今後の展望

今冬からスタートし、四季折々のイベントに連動したドローンショーを今後も継続します。第2弾は、トマムの冬の夜にだけ現れる幻想的な氷の街「アイスヴィレッジ」をテーマに実施予定です。季節ごとに異なる表情を見せるトマムの魅力を、一年を通して楽しんでいただけるよう、引き続き新たな体験価値の創出に取り組んでいきます。

ドローンショー概要

期間：2025年12月6日～25日（期間中 週4回、12月24日、25日）

時間：19:00、21:30（2回開催）

場所：星野リゾート トマム ホタルストリート

対象：宿泊客、日帰り客

備考：天候や気象条件により、中止となることがあります。

参考情報：ファームクリスマス

ファームクリスマスの様子

2025年12月1日～25日の期間に、 牧草や牛乳瓶で飾る、高さ約6mのツリーがシンボルの「ファームクリスマス」を開催します。山の中腹に広がる街並み「ホタルストリート」では、「ファームクリスマスツリー」が登場するほか、ファームやクリスマスをテーマにした商品を販売する「クリスマスマーケット」を初開催。牛が身に着けるベル「カウベル」を使ったコンサートも行われ、街並み全体でファームならではの温かなクリスマスイベントを楽しめます。



星野リゾート トマム

星野リゾート トマム 冬の全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム

は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あ

ふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な氷の街

「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室(トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室)

チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,200円～、リゾナーレトマム1泊25,400円～

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えあり・トマム駅より無料送迎バスあり・予約不要）

URL ：https://www.snowtomamu.jp/

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。

コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや豊富なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、国内外で7施設を展開しており、2025年には九州・山口エリア初進出となる「リゾナーレ下関」、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外7施設に展開

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KRtflzDGiMc ]