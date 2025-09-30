「Udemy」で受講者累計3万人を超えるデザイン講師が教える初心者のための書籍が登場！『グラフィックデザインの教科書 デザインの基礎知識と実践を学ぶ、初心者のための入門講座』2025年9月30日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『グラフィックデザインの教科書 デザインの基礎知識と実践を学ぶ、初心者のための入門講座』を2025年9月30日（火）より全国書店にて発売いたします。
目指せ、脱・初心者！ 「見た目だけのデザイン」から抜け出すための、最強の一冊。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330690&id=bodyimage1】
レイアウト・文字・配色・グラフィック――
デザインに必要な“すべての基本”を、これ一冊に完全網羅！
著者は、オンライン学習プラットフォーム「Udemy」で高い評価を得ている人気デザイン講師。
本書では、デザインをこれから学ぶ人、仕事で活用したい人のために、現場で本当に役立つ知識と実践的なスキルを、やさしく丁寧に解説しています。
「見た目だけ」はもう卒業。
「理由があるデザイン」を身につけることで、あなたのアウトプットは確実に変わります。
各章末には、学んだ内容をすぐに試せる「やってみよう！」コーナーを収録。
読むだけでなく、手を動かしながら理解が深まる構成で、知識と技術がしっかり定着します。
デザインを“武器”にしたいすべての人へ――。
基礎からしっかり学べる、“最初の一冊”として最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330690&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330690&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330690&id=bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12244
【商品情報】
グラフィックデザインの教科書 デザインの基礎知識と実践を学ぶ、初心者のための入門講座
●定価：2,640円（本体2,400円＋税10％）
●著者：高橋秀幸
●ISBNコード:978-4-7986-3950-5
●JAN コード：9784798639505
●判型：B5ワイド判 208ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンのデザイン書 Xアカウント：@hj_designbook
配信元企業：株式会社ホビージャパン
目指せ、脱・初心者！ 「見た目だけのデザイン」から抜け出すための、最強の一冊。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330690&id=bodyimage1】
レイアウト・文字・配色・グラフィック――
デザインに必要な“すべての基本”を、これ一冊に完全網羅！
著者は、オンライン学習プラットフォーム「Udemy」で高い評価を得ている人気デザイン講師。
本書では、デザインをこれから学ぶ人、仕事で活用したい人のために、現場で本当に役立つ知識と実践的なスキルを、やさしく丁寧に解説しています。
「見た目だけ」はもう卒業。
「理由があるデザイン」を身につけることで、あなたのアウトプットは確実に変わります。
各章末には、学んだ内容をすぐに試せる「やってみよう！」コーナーを収録。
読むだけでなく、手を動かしながら理解が深まる構成で、知識と技術がしっかり定着します。
デザインを“武器”にしたいすべての人へ――。
基礎からしっかり学べる、“最初の一冊”として最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330690&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330690&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330690&id=bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12244
【商品情報】
グラフィックデザインの教科書 デザインの基礎知識と実践を学ぶ、初心者のための入門講座
●定価：2,640円（本体2,400円＋税10％）
●著者：高橋秀幸
●ISBNコード:978-4-7986-3950-5
●JAN コード：9784798639505
●判型：B5ワイド判 208ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンのデザイン書 Xアカウント：@hj_designbook
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ