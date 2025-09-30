哺乳瓶調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
赤ちゃんの飲み物を支える、シンプルだけど重要なボトルとは？
哺乳瓶とは、乳首（ニップル）を備え、直接飲める構造の哺乳瓶である。主に母乳育児が行えない乳児や幼児に使用され、育児の現場で欠かせないアイテムとなっている。
乳首（ティートとも呼ばれる）は、一般的にシリコン製が主流である。シリコンは透明で耐久性が高く、ラテックスよりもやや硬めの素材であり、赤ちゃんの口にやさしく長持ちする特性を備えている。
赤ちゃんの「初めての器」が織りなす産業の未来とは？
哺乳瓶業界は、単なる育児用品の一つにとどまらず、世界中の子育て環境や生活文化の変化を映し出す重要な産業である。特に乳児の栄養摂取に欠かせない「初めての器」として、機能性と安全性が何より重視されている。技術進歩によって、素材の改良や機能拡張が加速し、消費者のニーズに合わせて多様化が進行中だ。たとえば耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックやシリコン素材の導入、哺乳口の形状や流量調整機能の多様化など、育児の快適さと安全性を追求する努力が業界の特長として際立っている。
世界中で進むライフスタイルの変化と市場の成熟
グローバル市場では、都市化や共働き家庭の増加、育児における男女役割の変化が哺乳瓶の需要構造を大きく変えている。特に母乳育児が難しい環境や期間が増える中で、哺乳瓶は代替手段として不可欠なポジションを確立する。また、各国での育児支援政策や衛生意識の高まりも市場を押し上げる要因である。製品の品質基準や安全規制は年々厳格化しており、業界全体で安心・安全を示す認証取得が競争の鍵となっている。これに伴い、プレミアム製品や環境配慮型製品の需要も増加し、単なる「使い捨て」から「使い続けたい器」への価値転換が進行している。
技術革新がもたらす「機能」と「体験」の融合
素材科学や精密成型技術、さらには人間工学に基づく設計思想が哺乳瓶の機能革新を支えている。最新の技術トレンドとしては、抗菌・防カビ性能を持つ素材の採用、乳首の乳児口形状適合性の追求、空気逆流防止機構の高度化などが挙げられる。また、使いやすさを向上させるためのデザイン改良や、洗浄の簡便さを追求した構造設計も市場評価の重要ポイントだ。さらに、IoTやスマート機能の導入により、赤ちゃんの飲み方や成長を見守る「スマート哺乳瓶」といった新しい体験価値も模索されている。業界は機能性とユーザー体験の融合によって次世代の成長を目指している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル哺乳瓶市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/565066/baby-bottles）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.1%で、2031年までにグローバル哺乳瓶市場規模は47.8億米ドルに達すると予測されている。
図. 哺乳瓶世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330688&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330688&id=bodyimage2】
図. 世界の哺乳瓶市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、哺乳瓶の世界的な主要製造業者には、Pigeon Corporation、Philips Avent、Tommee Tippee、Dr.Brown’s、Goodbaby、NUK、Playtex、Nuby、Nürnberg Gummi Babyartikel、Medelaなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約41.0%の市場シェアを持っていた。
