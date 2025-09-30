【可愛い×実用】バッグに映えるRORRYモバイルバッテリー「T1」新登場、女性に寄り添うスタイリッシュ充電器が今だけ50％OFF

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

バッグから覗くだけでアクセサリーのように輝く、新感覚のモバイルバッテリーが登場。

女性に寄り添う、スタイリッシュ充電器ブランド RORRY（ローリー）は、ファッションと実用性を兼ね備えた「T1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC73ZMR)」を、Amazonにて9月29日より販売開始しました。

発売を記念して 通常価格3,990円が50％OFFの1,999円 になるキャンペーンを実施中です。

製品特長

可愛い×実用：カラビナ付きでバッグチャームのように持ち歩けるデザイン

5000mAh容量：iPhoneを約1回フル充電可能、日常使いにちょうどいいサイズ感

2本ケーブル内蔵：Lightning & Type-Cを標準搭載、さらにUSB-Cポートで3台同時充電OK

パススルー充電対応：本体を充電しながらスマホも同時に充電可能

PSE認証済の安心設計：過熱や過充電を防ぐ安全システム搭載

キャンペーン情報

販売開始：2025年9月29日 21:00

終了予定：2025年10月15日 23:59

価格：3,990円 → 1,999円（50％OFF）

クーポンコード：RORRYT15K(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC73ZMR)

Amazon商品ページはこちら ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC73ZMR

現在、発売を記念して Instagram と X（旧Twitter）にて新品抽選プレゼント企画 を開催中です。

発売前からいち早く体験できるチャンスをお見逃しなく。

Instagram応募ページ：https://www.instagram.com/p/DPNjyakkviU/

X（旧Twitter）応募ページ：https://x.com/RORRY_JP/status/1972860976040185953

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

※本製品はサンプル提供可能です。

レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。

株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO

メールアドレス：marketing@rorry.com