モカコーヒー　美味しさの秘密を探求

長谷川香料株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：長谷川研治）は、技術情報サイトHASEGAWA LETTER online 2025年9月号にて「モカコーヒー」に関する記事を公開しました。

コーヒーは世界三大飲料の一つに数えられる嗜好飲料で、多種多様な品種があります。コーヒーのおいしさの成分は非常に複雑でまだまだ未解明の部分が多いですが、香り成分が大きく寄与していることは万人の認めるところでしょう。日本人に人気の高いモカコーヒーの特徴香である「モカ香」の解明にコーヒー愛好家でもある当社研究員が強い想いをもって挑戦し、その特徴成分の同定に成功しました。その開発ストーリーはこちらをご覧ください。

（https://hasegawa-letter.com/new_articles/new_articles-1477.html）

☆HASEGAWA LETTER online 2025年9月30日公開情報☆

〇モカコーヒーの香り～新たな特徴香成分の発見～

長谷川香料株式会社 総合研究所 大橋輝久 執筆

〇当社の特許情報（2024年4月～2025年3月）

☆HASEGAWA LETTER onlineとは☆

1994年に発刊した技術情報誌「HASEGAWA LETTER」を2022年1月からWebサイト「HASEGAWA LETTER online」として情報発信を開始しています。1年を通して一つのテーマについて、自然科学、社会・人文科学などの広い分野から香り・香料にかかわる記事、そして長谷川香料研究員による技術レポートを紹介しています。

☆コンテンツのご紹介☆

「自然科学香話」「社会の中の香り」「カオリtoミライ」の記事の他、「OUR技術レポート」「ＴＨトピックス」を、1 年を通して順次掲載していきます。

☆2025年のテーマ☆

「香りと多様性 ～広がり続ける香りの世界～」

多様性は現代の重要なキーワードです。価値観の多様化により、ライフスタイルにも変化が見られます。香料においても日常生活では個性の演出や、リラックスのために活用されています。さらに食生活でも嗜好や飲食シーンが多様化するなか、香りがどのような役割を果たしているのか興味の湧くところです。2025年のHASEGAWA LETTER onlineでは香り周辺の多様性についてさまざまな角度からのアプローチを試みます。