BIM基盤を活用した工業化建築の進化やデジタルコラボレーションを促進

大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市／社長：大友浩嗣、以下、「大和ハウス工業」）と米国 Autodesk社（本社：米国カリフォルニア州／プレジデント兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、「Autodesk」）は、2025年9月18日、建設分野におけるBIMの優位性とそのさらなる可能性を認識し、今後の発展に向けて協力して取り組むため、新たな戦略的連携に関する覚書（第4弾）を締結しました。

【 調印式の様子 】 左：Autodesk Inc. 最高執行責任者 スティーブ・ブラム 右：大和ハウス工業株式会社 代表取締役副社長 村田誉之

両社は、2018年に大和ハウス工業におけるBIMの全社展開を推進するため、戦略的連携に関する覚書を締結したことを皮切りに、2020年、2022年にも覚書を締結。デジタルツインのバーチャルモデルであるBIMを活用し、「つくる」「ためる」「活用する」を実現するため、Autodesk Revit®(※1)やAutodesk Construction Cloud®(※2)を基盤とした各種施策を展開してきました。

本締結により、工業化建築のパイオニアである大和ハウス工業と、BIMのパイオニアであるAutodeskは、サステナビリティの推進と未来の建設業の発展に向け、戦略的連携をさらに深化させます。

今後、大和ハウス工業は中長期的な経営計画のもと、建設業の変革をリードし、世界共通言語としてのBIMの確立を目指します。また、Autodeskはグローバルでの経験・専門知識を活かし、大和ハウス工業の次世代工業化の実現を支援するとともに、国内外でのBIM基盤によるデジタルコラボレーションを推進してまいります。

※1．Autodesk が提供する BIM ソフトウェアで、建築意匠、構造、設備（機械・電気・配管）の多分野に対応。

現在 14 ヵ国語に対応。https://www.autodesk.com/jp/products/revit/overview

※2．Autodesk が提供する建設業向けのクラウドサービス。設計から施工、運用までのプロジェクト全体をつなぎ、

コラボレーションやデータ管理を支援。https://construction.autodesk.co.jp/

※3．Industrialized Constructionの略。

●過去のニュースリリース

2020年9月30日（第2弾）

https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20200930151602.html

2022年11月2日（第3弾）

https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/20221102135616.html

■【大和ハウス工業株式会社 概要】

代表取締役社長：大友 浩嗣

創業：1955年4月5日

本社：大阪府大阪市北区梅田3-3-5

■【Autodesk, Inc. 概要】

プレジデント 兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト

設立：1982 年

本社：The Landmark @One Market,Ste.400, San Francisco, California 94105 USA