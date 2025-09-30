こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京王トレインポイントを使って傘が借りられるキャンペーンを１０月１日から期間限定で実施します！
＜京王トレインポイント×傘シェアリングサービス「アイカサ」＞
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史）は、株式会社 Nature Innovation Group（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丸川 照司）が運営する傘のシェアリングサービス「アイカサ」と連携し、１０月１日（水）から１１月３０日（日）までの間、「京王トレインポイント」を「アイカサ」のクーポンと交換ができるキャンペーン（以下、「本キャンペーン」）を実施します。
「アイカサ」は、２０１８年１２月からサービスを開始した、日本初の本格的な傘のシェアリングサービスです。突発的な雨にもビニール傘を購入せずに、レンタルスポットの設置場所で好きな時に借りることができ、雨が止んだ際には最寄りのレンタルスポットに傘を返却することができます。当社では、京王線・井の頭線の全駅に設置しています。
本キャンペーンを通じて、京王トレインポイント交換先の拡充を図るだけでなく、鉄道利用時の傘のお忘れ物の削減や、廃棄処分されるビニール傘の削減にも寄与し、環境負荷の低減に貢献することを目指します。
≪キャンペーンイメージ≫
【本件のポイント】
①「アイカサ」は、２０１８年１２月にサービスを開始した、日本初の本格的な傘のシェアリングサービス。京王線・井の頭線では、全駅に設置されている。
②本キャンペーンでは、期間限定で「京王トレインポイント」２００ポイントを「アイカサ」２１０円分（２４時間分）利用できるクーポンに交換が可能。
③本キャンペーンを通じて、京王トレインポイント交換先の拡充を図るとともに、鉄道利用時の傘のお忘れ物の削減や、廃棄処分されるビニール傘の削減にも寄与し、環境負荷の低減に貢献することを目指す。
１．「京王トレインポイント」×「アイカサ」キャンペーンについて
（１）申込期間
１０月１日（水）～１１月３０日（日）
（２）内容
京王トレインポイント２００ポイントを「アイカサ」２１０円分（２４時間分）クーポンへ交換
※クーポン利用期限は２０２６年６月３０日（火）まで
（３）申込方法
下記ＵＲＬよりお申し込みください。
https://keio.tabibako.net/special/keio-ikasa25
※１０月１日（水）午前０時から公開
（４）利用までの流れ
①ポイント交換のお申し込み
②京王電鉄よりメールにてクーポンコードを送付
③クーポンコードをアイカサアプリの「マイページ」から「クーポン適用」ページに入力する
④「アイカサ」を利用する
※ポイントからクーポンへの交換期限は１２月３１日（水）まで
（５）注意事項
・本キャンペーンのご利用は京王トレインポイントおよび交換先の会員登録が必要となります。
・クーポンコードは申し込み後、１週間以内に送付されます。
・有効期限を過ぎたクーポンはご利用いただけません。
・コードが記載されたメールの紛失などによる再発行はいたしかねます。
・京王トレインポイントの減算は、コードを発行した翌月の下旬頃を予定しております。それまでは必要ポイント数の保有をお願いします。
・一度引き落としたトレインポイントの払戻し、現金への交換はできません。
２．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ＴＥＬ.０３－３３２５－６６４４（９：００～１８：００）
【参考１】株式会社 Nature Innovation Groupについて
（１）会社名：株式会社 Nature Innovation Group
（２）代表者：丸川照司
（３）所在地：東京都新宿区新宿１丁目２６－９ ビリーヴ新宿 ８階
（４）ＵＲＬ：https://www.i-kasa.com/company
（５）事業内容：傘のシェアリングサービス「アイカサ」の運営
（６）設立：２０１８年６月
（７）アイカサ公式アプリ：https://mobile.i-kasa.com/download
【参考２】京王トレインポイントについて
京王アプリ内の京王トレインポイント専用ページにおいて会員登録（無料）したＰＡＳＭＯで当社線をご乗車いただくと、乗車区間や回数にかかわらず、１回のご乗車ごとにポイントが貯まるサービスです（定期区間は除く）。大人会員は、ご利用運賃の５％分の「トレインポイント」を、小児会員は、ご利用運賃の５０％分の「トレインポイント」をいずれも乗車日の最短３日後に付与いたします。
乗車によって獲得した「トレインポイント」は、京王ポイントに交換、ＰＡＳＭＯにチャージ、京王ＮＥＯＢＡＮＫに交換することができます。詳しくは、専用ホームページをご覧ください。
https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/index.html
※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。
※京王ＮＥＯＢＡＮＫは京王パスポートクラブが住信SBIネット銀行の銀行代理業者として契約締結の媒介を行う銀行サービスです。
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者のお問い合わせ先】 京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
