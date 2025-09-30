10·î¡§À®ÅÔ¤ÎÆ»¤ò»¶ºö－¥À¥Ö¥ë¤ÎµÙ²Ë¤ò½Ë¤Ã¤Æ²«¶â¤Î½©¤ÎÊ¸²½¤Î¶Â±ã¤òºÅ¤¹
AsiaNet 201124 ¡Ê0236¡Ë
¡ÚÀ®ÅÔ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë2025Ç¯9·î30Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û½©¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿ôÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤È¸½ÂåÅª¤Ê³èµ¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÔ»Ô¡¢À®ÅÔ¤Ï¡¢¤³¤Î²«¶â¤Îµ¨Àá¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¤¿¤áÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Î¿ô¡¹¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ·ÄÀá¤ÈÃæ½©Àá¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î½Ëº×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À®ÅÔ¤Ï300°Ê¾å¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤È¥Æー¥ÞÊÌ¤ÎÎ¹Äø¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤Îº×Åµ¡¢½Ë²ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¼«Á³¤ÎÉ÷·Ê¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£Æ±»Ô¤Ï¡¢500Ëü¸µÁêÅö¤Î´Ñ¸÷½ÉÇñ·ô¤Î2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÇÛÉÛ¤â¹Ô¤¤¡¢±£¤ì¤¿¾®Æ»¤òÃµº÷¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¸ø±àÅÔ»Ô¡Êpark city¡Ë¡×ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤áÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥Ó¥¸¥¿ー¤ò¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
Chengdu Municipal Bureau of Culture, Radio, Television and Tourism¤Ï¡¢9·î¸åÈ¾°Ê¹ß¤ËÀ®ÅÔ¤¬¥¢ー¥È°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ú±à¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè14²óChina Art Festival¤ÈÂè15²óChina Gold Bell Awards for Music¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ¹ñ¤Î·Ý½ÑÅª¸ùÀÓ¤ÎÄºÅÀ¤ò¼¨¤·¡¢Æ±»Ô¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Âè31²ó¡ÖAutumn in Rongcheng¡×Chengdu International Music Season¡¢Bailu Sino-French Classical Music Art Festival¡¢Chengdu-Chongqing Theatre Dual-City Series¤Ê¤É¤Î³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤éÂç½°¸þ¤±¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Yulin Road Folk Music Season¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Îµ²±¤ÎÏÂ²»¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹°ìÊý¡¢¡ÖOn the Hopeful Fields¡×2025Ç¯Rural Chorus Season¤ÏÇÀÂ¼Éô¤òÀûÎ§¤ÇºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢60¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥ó¥µー¥È¡¢ÉñÍÙ·à¡¢±éÁÕ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢40°Ê¾å¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ÈÈþ½ÑÅ¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤òÄÌ¤·¤Æ·Ý½ÑÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÁÅýÅª¤Êº×¤ê¤Ï³×¿·Åª¤Ê¿·¤·¤¤ÊýË¡¤Ç½Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖDual Festival Celebration¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Î²¼¡¢À®ÅÔ¤Ï100°Ê¾å¤ÎµÙ²Ë´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Chengdu International Digital Culture & Creative Season¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡×¤ÎIP¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊ¸²½´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤ËÍ»¹ç¤·¤Þ¤¹¡£Tianfu Twin Towers¡ÊÅ·ÉÜ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ïー¡Ë¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÅÅµ»í¤ò²ò¼á¤·¤¿¡ÖWriting Poems on the Moon¡×¥é¥¤¥È¥·¥çー¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£Munich Oktoberfest Tianfu Carnival Week¤Ï¥É¥¤¥Ä¼°¤Î³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Dong'an Lake Carnival¤ª¤è¤ÓDongjiao Memory¤Î¡ÖGuochao¡Ê¹ñÄ¬¡Ë¡×¡ÊChina-Chic¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸½ºß¤ÎÎ®¹Ô¤òÅÁÅýÅª¤ÊÌ±Â²Ê¸²½¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥¿ー¤ÏÀ®ÅÔ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¡Ö¥¹¥íー¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁÏÂ¤À¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤òÂÎ¸³¤·¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À®ÅÔ¤Î½©¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÅÔ»ÔÉô¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÄ´ÏÂ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖSeeking Beautiful Sights¡ÊÀä·Ê¤òµá¤á¤Æ¡Ë¡×¤Î¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ±»Ô¤Ï8¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¤òºÎÍÑ¤·¤¿40¤Î²«¶â¤Î½©¤ÎÎ¹Äø¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢ÇÀÂ¼Éô¤Çµ¨Àá¤Î²Ö¤ò°¦¤Ç¤¿¤ê¡¢±ó¤¯¤ÎÀã¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»³¡¹¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥é¥¤¥È¥·¥çー¤ä¡¢¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¡¹¤ÎÃæ¤Î»¶Êâ¤ä¡¢À±¶õ¤Î²¼¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥ÕÃÏ¶è¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ëー¥È¤Ï¡¢¸ø±àÅÔ»Ô¤ÎÀ¸ÂÖ³ØÅªÊõ¤È³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÀÅ¤«¤Ê¼«Á³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤âÆø¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥Õ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹ÔÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢À®ÅÔ¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î500Ëü¸µ¤Î´Ñ¸÷½ÉÇñ·ô¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖTravel Chengdu Through Its Shows, Exhibitions, and Competitions¡×¤ä¡¢¡ÖDual Festival Celebration, Chengdu Sends Its Regards¡×Ê¸²½´Ñ¸÷¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÍÑ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¤ÊÃæ¹ñ¤ÎÎ¹¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¡¢À®ÅÔ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢±Ñ¹ñ¤ò¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾å°Ì¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥¹¡§The Chengdu Municipal Bureau of Culture, Radio, Television and Tourism