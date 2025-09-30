ドクターズと南江堂、資本業務提携契約を締結

2025年９月30日

医学・医療専門の学術出版社として多くの書籍・雑誌・デジタルコンテンツによって医療現場を支援する株式会社南江堂（本社：東京都文京区、代表取締役社長：小立 健太、以下「南江堂」）と、デジタルヘルスサービスの開発からプラットフォーム提供に至るまでデジタルヘルス領域のあらゆる総合支援を行う、ドクターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：柳川 貴雄、以下「ドクターズ」)は資本業務提携し、ドクターズのオンライン医療支援プラットフォームDoctors Station®を始めとするデジタルヘルスソリューション群と南江堂の書籍等の医学／医療ナレッジを活用したAIメディカルナレッジプラットフォームの構築に着手したことを発表いたします。

現在、医師を始めとする医療者の負担は増え続けており、国民の健康を維持し、向上させるためには、医療機関における診断、治療に関わる業務プロセスを抜本的に改善する必要があります。この課題に対して、デジタルヘルスサービスで医療現場のDXを牽引するドクターズと、長年にわたり、「今日の治療薬」をはじめとした多くの出版物・コンテンツによって医療現場を支えてきた南江堂とが資本業務提携を行い、生成AIを活用して、ドクターズのDoctors Station®プラットフォームと南江堂の医学／医療ナレッジを融合させた新たなAIメディカルナレッジプラットフォームを構築することで解決を図ってまいります。

この新しいAIメディカルナレッジプラットフォームは、ドクターズが提供するDoctors Station® OEM及びDoctors Station® DXをベースとし、南江堂がもつ豊富な医学／医療ナレッジとAIを組み合わせ、さまざまなカスタマイズを加え開発します。

本プラットフォームが提供する医療AIアプリは、医師を始めとする医療者が、医療現場の実際に則した内容で、シンプルかつスピーディに、エビデンス性の高い臨床に役立つ情報にアクセスし利用できる環境を提供します。これらによって、診断・治療の業務プロセスを改善し、医療の質の向上ならびに医療機関の生産性向上に寄与します。







将来的には、このAIメディカルナレッジプラットフォームを用いて、患者さんや一般ユーザー向けのAIサービスを展開することも検討していきます。ドクターズと南江堂は共同で、最新技術と医療現場への深い知見をもとに、医療を支えるAIインフラの構築を目指してまいります。

■南江堂について

株式会社南江堂は、医学・薬学・看護学など医学・医療分野に特化した出版・販売事業を展開する出版社です。創業以来、医学専門書や学術雑誌の刊行を通じて医療従事者や研究者の知識向上を支援し、医療の発展に寄与してきました。現在では書籍・雑誌の出版にとどまらず、 AI検索を備えたWEBサービスや電子カルテ連携型サービスなど、デジタル領域においても積極的に事業を展開。膨大な医学知識を時代の変化に合わせて提供することで、医療者の意思決定を支援し、患者と社会の健康に寄与しています。伝統と革新を兼ね備えた南江堂は、今後も医学情報の未来を切り拓いてまいります。

■「今日の治療薬」とは

領域ごとに疾患や治療の概要をまとめた「解説」と臨床ですぐ知りたい薬剤情報を凝縮した「便覧」で構成され、1977年の初版発行から毎年改訂を重ねる医療用医薬品情報集のベストセラー書籍です。書籍のみならず、アプリ、WEB版による商品展開で多角的に医療者・医療機関へ最新の医薬品情報を提供しています。

■ドクターズについて

ドクターズは、医療現場の医師の視点に立った本質的なデジタルヘルスサービスを実現するため、これからのデジタルヘルス時代をリードすることを目指してオンライン医療チーム・医療DXプラットフォーム・医療運用オペレーションを提供しています。

■オンライン病院プラットフォームDoctors Station® OEM、Doctors Station® DXとは

Doctors Station® OEMは、医療セキュリティやコンプライアンスに準拠したクラウドシステムをベースとし、「医療・ヘルスケアサービス」を、かんたん、セキュア、スピーディに構築するためのオンライン医療プラットフォームです。

【Doctors Station®︎ OEMの特長】

（１） 医療セキュリティに対応

（２） スピーディな医療・ヘルスケアサービス構築が可能

（３） 医療機器やウェアラブルデバイスと自由に接続

（４） 外部アプリ／サービスとのシステム連携が可能

Doctors Station® DXは、更に大規模なプラットフォーム型の医療・ヘルスケアビジネスを実現する大規模オンライン医療プラットフォームです。

【Doctors Station® DXの特長】

強力なカスタマイザビリティでバックエンドレベルでのカスタマイズが可能

プラットフォーム上で流通するトランザクションデータの活用が可能

Doctors Station®︎ OEMを活用したサービスを複数束ね、パッケージサービスとして提供が可能

サービスオーナー法人から他法人へ、オーナー事業のOEM提供が可能

■会社概要

【株式会社南江堂】

会社名：株式会社南江堂

代表者：代表取締役 小立 健太

本社：東京都文京区本郷3丁目42番6号

設立：1934年２月

事業内容：創業以来140年以上にわたり、医学・薬学・看護学など幅広い医療分野に関する専門書籍や学術誌を刊行する老舗出版社。医療従事者や研究者に向けた確かな情報の提供を使命とし、近年ではデジタルコンテンツやオンラインサービスにも展開を広げ、医療の発展と教育・研究活動を支援。

ウェブサイト：https://nankodo.co.jp/



【ドクターズ株式会社】

会社名：ドクターズ株式会社

代表者：代表取締役社長兼CEO 柳川 貴雄

本社：東京都港区芝公園2-3-6 PMO浜松町II 5階

設立：2016年9月

事業開始：2019年10月

事業内容：独自のガイドラインに基づく現役エキスパート医師®＊のネットワークを活用し、デジタルヘルスサービスの事業化支援「Doctors Hub®」、医療DX・デジタルヘルス総合支援サービス「Doctors Next®」、医療連携型オンライン医療支援サービス「Doctors Station®」等を提供。

＊エキスパート医師®：医師として豊富な臨床現場での経験と実績を持ち、デジタルヘルスや医療DXに積極的な姿勢を持つ医師のネットワーク。専門医を中心とする700名超の医師が参加しています。

ウェブサイト：https://doctors-inc.jp/

