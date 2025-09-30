ファーウェイ、ホワイトペーパー『ISP/MSP Business Success Driven by RAMS』を公開















中国・上海 - Media OutReach Newswire - 2025年9月29日 - ファーウェイは、HUAWEI CONNECT 2025において行われたサミット「Powering the ISP/MSP Industry with All Intelligence and Resilience」の中で、ホワイトペーパー『ISP/MSP Business Success Driven by RAMS』を公開しました。このホワイトペーパーはRAMS（「ROI」、「Availability（可用性）」、「Maintenance（保守性）」、「Security（セキュリティー）」）の枠組みを提唱し、ISPやMSPがAIを活用して「接続性」の提供から「インテリジェントなサービス」の提供に移行して成功できるよう支援することを目指すものです。

ファーウェイのバイスプレジデントでISP & OTT事業部CEOのYork Yueが登壇



ファーウェイのバイスプレジデントでISP & OTT事業部CEOのYork Yueは次のように述べています。「AIは急速に進化しています。データセンターやISPは、変化に対応していくために3つの側面に注力する必要があります。第1は、帯域幅を拡大し、爆発的なトラフィックの増加やトラフィックの方向の変化に対処することです。第2に、データセンター展開を最適化し、AIの厳しいレイテンシー要件に対応しなければなりません。そして最後に、信頼性を100%に限りなく近い水準に高め、AIアプリケーションの安定した運用を確保しなければなりません。ファーウェイは、お客様やパートナーと連携して、当社の最先端のAIテクノロジーや豊富な業界ノウハウを活かし、インフラストラクチャーのアップグレードを促し、インテリジェントな世界のための強固な基盤を構築することに取り組んでいます。」



ファーウェイのICTマーケティング・ソリューションセールス部門CTOであるHuang Dachuanは、常時稼働し、様々なシナリオに対応するリアルタイムのインテリジェントなサービスを実現するために、ISPやMSPは、無損失伝送、超高帯域幅、拡張の柔軟性、展開の利便性を備えるインテリジェントなネットワークを構築する必要があると強調しました。Huangは次のように述べています。「ファーウェイは、インテリジェンスとレジリエンスをビジョンに掲げ、柔軟なアクセスネットワーク、進化型伝送ネットワーク、インテリジェントなクラウドプラットフォームを統合したインテリジェントなRAMSフレームワークを提唱します。RAMSによりオンデマンドサービスの拡張、O&Mの自動化、インテリジェントな不具合の修正が可能となります。これによりネットワークの信頼性、安全性、ユーザー体験が向上します。」

























ホワイトペーパー『ISP/MSP Business Success Driven by RAMS』を公開

ホワイトペーパー『ISP/MSP Business Success Driven by RAMS』では、RAMSの目標アーキテクチャーを示し、実際の事例を参考にしつつ、ROIの最適化、差別化されたサービス提供、インテリジェントなネットワーク運用、高信頼性伝送ネットワークのためのソリューションを検証しています。その目的は、ISPやMSPがインテリジェントで強靭なネットワークを構築し、変革と成長を推進できるよう技術的に支援することです。ファーウェイは、120以上の国／地域の5,000社以上のISPやMSPに最先端の製品やソリューションを提供しています。今後、ファーウェイはAIとネットワークの統合に向けた研究開発投資を倍増し、お客様やパートナーとさらに緊密に連携して、革新技術の導入と大規模な商業利用を推進してまいります。