秋冬のシーズンに人気のフレーバーが３年ぶりに登場！ ミルクティー風味のアイスに、しっとりとした食感の紅茶クッキーの組み合わせ

「明治 エッセル スーパーカップ 紅茶クッキー」 10月6日新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズより、「明治 エッセル スーパーカップ 紅茶クッキー」を2025年10月6日から全国にて発売します。





本商品は、乳のコクと紅茶の香りが特長のミルクティー風味のベースアイスに、しっとりとした食感と香りが特長の紅茶クッキーを組み合わせました。ベースアイスには、香りと味わいのバランスが良いディンブラ由来の紅茶原料を使用しています。そのベースアイスに、芳醇な香りが特長のダージリン由来の紅茶原料を使用したクッキーを混ぜ込むことで、紅茶の華やかな味わいと香りをたっぷりと楽しめます。秋冬のシーズンに人気のフレーバー“紅茶クッキー”は、ご好評の声にお応えし3年ぶりの再登場となります。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

キャンペーン概要

「明治 エッセル スーパーカップ 紅茶クッキー」の発売を記念して、BEAMS DESIGN監修のエッセルスペシャルアイテムが総計555名様に当たるキャンペーンを実施します。

・キャンペーン期間：2025年10月6日（月）10：00～12月25日（木）23：59

・対象商品：「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」「同 抹茶」「同 チョコクッキー」

「同 クッキーバニラ」「同 紅茶クッキー」

・応募条件：対象商品を各コースに必要な個数購入したレシートで応募いただけます。

・景品：BEAMS DESIGN監修のエッセルスペシャルアイテムが総計555名様に当たる

1個応募コース 靴下 ​ 100名様

2個応募コース Tシャツ/ボトル​ 各100名様

3個応募コース ト－トバッグ​ 100名様

5個応募コース パーカー​ 100名様

Ｗチャンス クオカード5,000円分​ 55名様

※Ｗチャンスは“5種類全てのフレーバーを購入し、5個応募コースに応募して

はずれた方”から抽選となります。

・キャンペーンサイト

URL：https://www.meiji.co.jp/sweets/icecream/essel/beams-design2510/