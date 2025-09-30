＼RDCグループ史上最大級！！／ 大抽選会 2025年10月1日より開催！

株式会社アールディーシー

がってん寿司、かつ敏などを運営する株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）は、2025年10月1日（水）から10月31日（金）の期間で”大抽選会”を開催いたします。

キャンペーン詳細はコチラ :https://www.rdcgroup.co.jp/topics/detail/template.html?id=1599

株式会社アールディーシー

【会社概要】

代表取締役社長CEO：大島敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

グループ会社/ブランド：株式会社ジーエスアール（がってん寿司・承知の助）/株式会社ケイディーアール（かつ敏・かつはな亭、等）/株式会社エイチケイアール（函太郎・かつきち、等）/株式会社優勝軒（優勝軒、伏竜）他

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/





「美味しさ」を通じて、人々の笑顔に貢献できる企業『美味しい』とこぼれる笑顔を世界中に広めたい。現在、株式会社アールディーシーは「がってん寿司」をはじめとした寿司・日本食業態、とんかつ業態、ビュッフェ・レストラン業態など全35ブランドを展開しています。海外には中国・韓国・台湾・フィリピン・香港・ベトナムを中心に展開中です。我々の使命は、世界中の人々に日本の美味しい食文化を伝えていくことです。