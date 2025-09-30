こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
全国96か所のスキー場2025/2026シーズン早割リフト券の発売開始！Alpen TOKYO・Alpen NAGOYAでは早割価格からさらに10％OFFになるお得なキャンペーンも開催！
スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之)は、2025/2026シーズンの早割リフト券を2025年10月1日（水）より販売を開始いたします。さらに、Alpen TOKYO、Alpen NAGOYAの2店舗では、早割リフト券がさらに10％OFFとなるお得な企画を2025年10月1日（水）から2025年10月13日（月・祝）の期間にアルペングループメンバーズ限定で実施いたします。
■総勢80か所の人気スキー場のリフト券が早割価格からさらに10％OFF！
アライマウンテンリゾートや野沢温泉スキー場、つがいけマウンテンリゾートや白馬岩岳スノーフィールド、鷲ヶ岳スキー場など各エリアの人気スキー場総勢80か所の早割リフト券がさらに10％OFFとなる大変お得なキャンペーンを実施いたします。この機会にぜひお買い求めください。
・実施店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA
・実施期間：2025年10月1日（水）～2025年10月13日（月・祝）
・購入条件：アルペングループメンバーズ限定 ※当日入会OK
・早割リフト券さらに10％OFF対象スキー場はこちら
https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10396
※おひとり様3枚までとなります。
※各種シーズン券、電子チケットおよび一部スキー場・券種にて対象外がございます。
一例：
・アライマウンテンリゾート
全日共通ゴンドラリフト1日券：早割価格\5,500(税込)→10％OFFで\4,950(税込)
・野沢温泉スキー場
全日大人ゴンドラリフト1日券：早割価格\6,900(税込)→10％OFFで\6,210(税込)
・つがいけマウンテンリゾート
全日大人リフト1日券：早割価格\5,900(税込)→10％OFFで\5,310(税込)
・白馬岩岳スノーフィールド
全日大人リフトゴンドラロープウェイ1日券：早割価格\5,700(税込)→10％OFFで\5,130(税込)
・鷲ヶ岳スキー場
全日大人リフト1日券：早割価格\3,900(税込)→10％OFFで\3,510(税込)
■店舗情報
Alpen TOKYO
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目23-7 ユニカビル
営業時間：平日 11:00 ～ 22:00 / 土日祝 10:00 ～ 22:00
Alpen NAGOYA
住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目18-1
営業時間：10:30 ～ 20:00
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
