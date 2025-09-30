¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¤¢¤ó´¬¤¡×¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤¬Á´¹ñ4573·ï¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖBest101¡×¤ËÁª½Ð¡ª～¤¦¤º¤éÍñ¤Î´íµ¡¤Ë¡È¤«¤ï¤¤¤¯¡ÉÄ©¤ó¤ÀÏÂ²Û»Ò²°¤ÎÈ¯¿®¤¬Á´¹ñ¤Ë¶Á¤¯～
°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¤ªµµÆ²¡×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ µ®Èæ¸Å¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°È¯¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»º¤Ç¤¢¤ë¤¦¤º¤éÍñ¤Îºß¸Ë²á¾êÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¾¦ÉÊ¡Ø¤Ô¤è¤ê¤ó¤¢¤ó´¬¤¡Ù¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÅÁ¤¨¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤¬¡¢PR TIMES¼çºÅ¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ4,573·ï¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖBest101¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¡×²ò·è¤·¤¿È¯¿®ÎÏ¤¬É¾²Á¡Û
º£²óÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÏ°è²ÝÂê¤ò¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ÈÈ¯¿®¤Ç²ò·è¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡×»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢
- Ë¶¶»Ô¤¬¡È¤¦¤º¤éÍñÀ¸»ºÎÌ ÆüËÜ°ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
- ³Ø¹»µë¿©¤Ç¤ÎÍøÍÑÄä»ß¤Ë¤è¤ê¡¢¼ûÍ×¤¬µÞ¸º¤·¤¿ÇØ·Ê
- ¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢1¥ö·îÈ¾¤Ç¤¦¤º¤éÍñ2Ëü¸Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼ÂÀÓ
¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤ÈÁÛ¤¤¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¹½À®¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Î³èÍÑ¡¢SNS¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¸«¤»Êý¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñÀ¡¦¶¦´¶À¡¦ÃÏ°èÀ¡×¤Î3ÅÀ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¤¢¤ó´¬¤¡×¤ÏÈ¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÇã¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô¡£ÃÏ°è²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡ÈÏÂ²Û»ÒÈ¯¿®¡É¤Ï¡¢º£¸å¤Î¹Êó¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ã±¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Î´ë¶È¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡£
Ë¶¶»Ô¤¬ÆüËÜ°ì¤Î¤¦¤º¤é¤Î»ºÃÏ¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤È¡¢¼ûÍ×¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¶½Ì£¤ò¤Ò¤¯¡£
Å¬ÅÙ¤ÊÊ¸¾ÏÎÌ¡¢²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÇÛÃÖ¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¿³ºº°÷¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡ÊóÆ»¶É¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¡¾®ÎÓ »Ë·û »á¡Ë
¡ÚÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È°Æ¡Ê¿¹¼ÒÄ¹¡Ë¡Û
¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¤¢¤ó´¬¤¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬¤³¤¦¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ²Û»Ò¶È³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥íー¥«¥ë´ë¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë――¡£
ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò"¼«Ê¬¤´¤È"¤Ë¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ÈÈ¯¿®¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢º£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖBest101¡×¤È¤Ï¡Û
¡Ö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ï¡¢
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤È¤¤¤¦È¯¿®Ê¸²½¤Î¿Ê²½¡¦³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢PR TIMES¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4,573·ï¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÀ¡¦¶¦´¶À¡¦¾ÍèÀ¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿101·ï¤¬¡ÖBest101¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼õ¾Þ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤¬È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
🟡 Best101ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://prtimes.jp/pressreleaseawards/2025/best101/
¡Ú¤Ô¤è¤ê¤ó¤¢¤ó´¬¤¤È¤Ï¡©¡Û
¡¦Ì¾¸Å²°¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¾Æ°õ¤Ä¤¤¢¤ó´¬¤
¡¦Ãæ¿È¤Î¥«¥¹¥¿ー¥Éñ²¤Ë¡¢Ë¶¶»º¤¦¤º¤éÍñ¡Êºß¸Ë²á¾ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¼Ñ¡Ë¤ò»ÈÍÑ
¡¦ÈÎÇä¤Ï¤ªµµÆ²¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»Ü
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤ªµµÆ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤ªµµÆ²¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©»°²ÏÃÏ°è¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÏÂ²Û»Ò²°¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ©Àï¡×¤È¡Ö³×¿·¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Èº£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ÉÏÂ²Û»Ò¤ò¼¡¡¹¤È³«È¯¡£ÅÁÅý¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥¢¥½¥Ó¤¢¤ë²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¡É¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯ SNS¡ß¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ë¶¦´¶·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° 70Ç¯¤ÎÅÁÅý¤È¡¢ZÀ¤Âå¤â¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀïÎ¬ OEM¡¦¥³¥é¥Ü¡¦BtoBÂÐ±þ¤â²ÃÂ®Ãæ
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¡£¾Ð¤Ã¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤¹¡×¤½¤ó¤Ê¡ÈÃ¦¡¦¤Þ¤¸¤á²á¤®»×¹Í¡É¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¤Î³µÇ°¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
会社概要
³ô¼°²ñ¼Ò¤ªµµÆ²
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÆî¾®ÃÓÄ®164
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹µ®Èæ¸Å
HP¡§https://okamedo.jp/
SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡Twitter¡§https://twitter.com/okamedo_jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/okamedo_jp/