相続税の相談体制を強化！アトム法律情報株式会社、ストラーダ税理士法人と業務提携を開始

アトム法律情報株式会社アトム法律情報株式会社、ストラーダ税理士法人と業務提携開始

アトム法律情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡野武志）は、2025年9月1日、ストラーダ税理士法人（本社：東京都中央区、代表社員：山田直輝）と業務提携を開始しました。この提携により、相続税に関する相談を希望される方が、当社のWebサイトから税務の専門家へスムーズにつながれるようになりました。

業務提携の背景：増え続ける相続税ニーズに対応

近年、相続税の申告件数や実地調査件数は増加しています。国税庁の発表によると、実際に令和5年には相続税の申告件数（被相続人数）が155,740件に達し、前年より3.2%増加しました。また、税務署による実地調査も8,556件と前年より4.4%増加し、うち84.2％が申告漏れ等の誤りを指摘され、申告漏れ課税価格は2745億円に達しています。

このような状況を受け、アトム法律情報株式会社は、これまで相続税の情報サイト『相続税理士カタログ』（URL：https://atomfirm.com/souzoku/）を通じて、相続税でお困りの方に幅広い情報を発信してまいりました。

一方で、サイトご利用者の方から「実際に専門家に相続税の相談をしたい」との声も多く寄せられていました。このリーガルニーズに応えるため、2025年9月1日より、相続税申告に強みをもつストラーダ税理士法人との提携を開始しました。

取り組みの内容

今回の提携により、『相続税理士カタログ』の問合せ窓口から、相続税に強みを持つストラーダ税理士法人へスムーズに相談を進めることが可能となります。これにより、利用者の方は改めて相談先を探す手間がなくなり、より効率的に専門家につながれるようになりました。

主な提供サービス、対応地域は以下のとおりです。

▼主な提供サービス

・相続税の申告業務

・節税対策に関する相談

・税務調査への対応

▼対応地域

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県を中心に、オンライン相談により全国対応も可能です。

ご利用の際は、相続税理士カタログの専用ページから、電話またはメールフォームでお問い合わせください。

https://atomfirm.com/souzoku/zeirishi_office/6001290

ストラーダ税理士法人について

ストラーダ税理士法人は、ストラーダグループに属する税務専門法人です。

個人税務の一環として、相続税に関する相談に対応しています。国税OB税理士が在籍しており、税務調査リスクへの備えを含めて、安心して相続に向き合える環境を整えています。

また、ウェブサイトで相続税や贈与税に関するアドバイスの発信も行っており、相続税申告に際しての準備や不動産評価、生前贈与の活用など、相続税に関わる主要な論点を取り上げています。

名称：ストラーダ税理士法人

代表：山田直輝

設立：2015年12月23日

本部：東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2 オートエックス工藤ビル4階

URL：https://strada-group.jp/tax/

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・離婚・相続の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、刑事事件・交通事故・離婚・相続の無料相談の幅広い分野において年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件、交通事故、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2025年9月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は69万人を超えている。SNSフォロワー数は累計280万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0