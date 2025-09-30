＜一騎当千の爽快感、再び！『うたわれるもの斬2』Steam版のストアページが公開！シリーズ1作目の『うたわれるもの斬』は10月23日発売予定＞
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESはValve Corporationが運営するSteamにおいて、9月30日より株式会社アクアプラスが開発する「うたわれるもの斬2」Steam版のストアページが公開されたことをお知らせいたします。（https://store.steampowered.com/app/3074850/）
今回ページが公開された「うたわれるもの斬2」は2021年にPlayStation(R)4及びPlayStation(R)5用ソフトとして発売された同タイトルをPC向けに最適化した作品になります。発売は2025年冬を予定しております。
■シリーズ概要
「うたわれるもの」シリーズは2024年に設立30周年を迎えたAQUAPLUSの人気シリーズです。これまでSteamでは「うたわれるもの 散りゆく者への子守唄」、「うたわれるもの 偽りの仮面」、「うたわれるもの 二人の白皇」がリリースされています。
今作の「うたわれるもの斬2」は「うたわれるもの 二人の白皇」の物語をベースに、新しくアクションRPGとして生まれ変わったゲームになります。
シリーズ1作目の「うたわれるもの斬」は2025年10月23日を予定しております。
ストアURL：https://store.steampowered.com/app/3074840/
■ゲーム紹介
※スクリーンショットは開発中の日本語版になります
1.物語は「偽りの仮面」のその先へ。結末をPCでも体感せよ
メインストーリーの「白皇演武」は『二人の白皇』をベースとした「戦記」と呼ばれる軸で進みます。
そこに「武人伝」と呼ばれるフルボイスの新シナリオを多数追加しており、別の物語が楽しめます。
2.プレイスタイルは「3Dアクション“RPG”」へ進化！
「スキルボードの導入」や「ハクスラ要素の導入」など、
じっくりキャラクターの育成を楽しめるRPG要素を強化しました。
また、本作では「拠点」と呼ばれる「エンナカムイの屋敷」があります。
「拠点」を自由に歩いて仲間との交流を深めたり、ストーリーの進行やキャラクターの強化等ができます。
ゲーム中で入手できるポイントで、拠点としての機能を拡張していくことができます。
3.アドベンチャーパートの演出を一新！
立ち絵でのアドベンチャー画面を追う形ではなく、すべて3D表現で「物語の状況把握」「位置関係」などにも気を配り、よりアニメーション的に物語を演出しています。
4.世界中のユーザーと絆を体感せよ。オンラインプレイ“夢幻演武”
オンラインで、プレイヤー同士が協力して任務を達成するモードを今作も実装。
オフライン（一人）でもプレイすることができ、夢幻演武でしか出現しない敵やマップ等を楽しむことが出来ます。
■販売サイト
【Steam】
https://store.steampowered.com/app/3074850/
■公式X
https://x.com/AQUAPLUS_JP
▼製品概要
タイトル：うたわれるもの斬2
プラットフォーム：PC(Steam版)
権利表記：(C) AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC
PlayStation(R)4及びPlayStation(R)5は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。