＜一騎当千の爽快感、再び！『うたわれるもの斬2』Steam版のストアページが公開！シリーズ1作目の『うたわれるもの斬』は10月23日発売予定＞

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESはValve Corporationが運営するSteamにおいて、9月30日より株式会社アクアプラスが開発する「うたわれるもの斬2」Steam版のストアページが公開されたことをお知らせいたします。（https://store.steampowered.com/app/3074850/）

今回ページが公開された「うたわれるもの斬2」は2021年にPlayStation(R)4及びPlayStation(R)5用ソフトとして発売された同タイトルをPC向けに最適化した作品になります。発売は2025年冬を予定しております。

■シリーズ概要

「うたわれるもの」シリーズは2024年に設立30周年を迎えたAQUAPLUSの人気シリーズです。これまでSteamでは「うたわれるもの 散りゆく者への子守唄」、「うたわれるもの 偽りの仮面」、「うたわれるもの 二人の白皇」がリリースされています。

今作の「うたわれるもの斬2」は「うたわれるもの 二人の白皇」の物語をベースに、新しくアクションRPGとして生まれ変わったゲームになります。

シリーズ1作目の「うたわれるもの斬」は2025年10月23日を予定しております。

ストアURL：https://store.steampowered.com/app/3074840/

■ゲーム紹介

※スクリーンショットは開発中の日本語版になります

1.物語は「偽りの仮面」のその先へ。結末をPCでも体感せよ

メインストーリーの「白皇演武」は『二人の白皇』をベースとした「戦記」と呼ばれる軸で進みます。

そこに「武人伝」と呼ばれるフルボイスの新シナリオを多数追加しており、別の物語が楽しめます。

2.プレイスタイルは「3Dアクション“RPG”」へ進化！

「スキルボードの導入」や「ハクスラ要素の導入」など、

じっくりキャラクターの育成を楽しめるRPG要素を強化しました。

また、本作では「拠点」と呼ばれる「エンナカムイの屋敷」があります。

「拠点」を自由に歩いて仲間との交流を深めたり、ストーリーの進行やキャラクターの強化等ができます。

ゲーム中で入手できるポイントで、拠点としての機能を拡張していくことができます。

3.アドベンチャーパートの演出を一新！

立ち絵でのアドベンチャー画面を追う形ではなく、すべて3D表現で「物語の状況把握」「位置関係」などにも気を配り、よりアニメーション的に物語を演出しています。

4.世界中のユーザーと絆を体感せよ。オンラインプレイ“夢幻演武”

オンラインで、プレイヤー同士が協力して任務を達成するモードを今作も実装。

オフライン（一人）でもプレイすることができ、夢幻演武でしか出現しない敵やマップ等を楽しむことが出来ます。

■販売サイト

【Steam】

https://store.steampowered.com/app/3074850/

■公式X

https://x.com/AQUAPLUS_JP

▼製品概要

タイトル：うたわれるもの斬2

プラットフォーム：PC(Steam版)

権利表記：(C) AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC

PlayStation(R)4及びPlayStation(R)5は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。