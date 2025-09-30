HCLTechの新報告書によると、決済業界はAI主導の未来へ向けて急成長しているが、安全対策と確信が不足している





調査では99％の組織がAIを活用している一方、91％の経営幹部がリスクを懸念、60％がAI詐欺検知システムの非効率性を指摘

ニューヨーク、ロンドン、ノイダ（インド）, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- グローバルテクノロジー企業HCLTech（NSE: HCLTECH.NS）（BSE: HCLTECH.BO）は本日、最新の決済業界調査結果を発表しました。本調査は、決済業界がAIを活用した自律的な未来へ急速に前進する一方で、信頼性、規制対応準備、レガシーシステム・インフラの制約といった重大な課題に直面している実態を浮き彫りにしています。

報告書は矛盾を浮き彫りにしています。AIは摩擦のない顧客体験と不正防止のバランスを取るために不可欠と見なされている一方で、組織には責任ある導入のためのガバナンスとインフラが不足しています。ほぼ半数（49％）が正式なAIポリシーなしに運用しており、幻覚現象、合成詐欺、データ漏洩への懸念が広まっています。これは欧州大陸でより顕著であり、欧州の経営幹部のわずか19％が決済の未来に完全に備えていると感じています。

その他の主な調査結果：

- AIは至る所に存在しますが、信頼はそうではありません。決済業務でAIを活用している組織は99%に上る一方、経営幹部の91%がそのリスクを懸念し、60%が現行のAI不正検知ツールを効果的でないと認識しています。

- 未来は自律化されるものの、リーダー層の準備は整っていません。半数以上（52%）の組織が18～24ヶ月以内に自律化を達成すると見込む一方、実際に完全自律化を実現しているのはわずか17%です。

- イノベーションは勝つが、近代化は遅れをとっています。経営幹部の過半数（52%）が現在変革戦略を実施中であり、58%が既存手法の改良よりも革新的な手法の採用を好むものの、イノベーションを支えるクラウドネイティブのリアルタイムデータシステムを導入している企業はわずか20%です。

- 顧客の期待が緊急性を高めています。経営幹部の87％が即時決済機能の欠如による顧客喪失を懸念しています。

- 欧州は慎重姿勢で準備が遅れています。欧州大陸の経営幹部の12％がエージェント型AIの長期的な価値に懐疑的であり、57％は新規技術よりも確立された製品の改良を優先すると回答しています。

「決済業界のリーダーはイノベーションを受け入れていますが、野心と準備態勢の間のギャップは顕著です」と、HCLTechの最高成長責任者兼金融サービス部門グローバル責任者であるSrinivasan Seshadriは述べています。「この調査は、進化する決済環境で成功するために、責任あるAIガバナンス、インフラの近代化、戦略的明確化が必要であることを強調しています。」

本報告書の正式発表は本日フランクフルトで開催中のSIBOSにて行います。全文はhttps://www.hcltech.com/payments-research-reportでご覧ください。

HCLTechについて

HCLTechはグローバルテクノロジー企業であり、60カ国に223,000名以上の従業員を擁し、デジタル、エンジニアリング、クラウド、AIを中心とした業界をリードする能力を提供しています。幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを基盤としています。当社は主要な全業種にわたるクライアントと協業し、金融サービス、製造、ライフサイエンス・ヘルスケア、ハイテク、半導体、通信・メディア、小売・消費財、公共サービス向けの業界ソリューションを提供しています。2025年6月期12ヶ月間の連結収益は140億米ドルに達しました。当社の進歩加速ソリューションの詳細については、hcltech.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

