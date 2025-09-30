横浜DeNAベイスターズ ２年連続日本一を応援！ ご家庭にも勝利を！“白星”を呼ぶノジマ白物家電フェアを開催
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司）は、横浜DeNAベイスターズのクライマックスシリーズでの活躍を応援するセールを2025年10月１日（水）より実施いたします。
昨年は横浜DeNAベイスターズの日本シリーズ制覇を後押しするため、「26年ぶりの日本一へ！勝ち切るポイントキャンペーン」を実施。また、26年ぶりの日本一を達成したことを祝して、「総額26億円分還元！横浜DeNAベイスターズ日本一おめでとうセール」を開催いたしました。
２年連続日本一を目指し、今年もノジマと一緒に横浜DeNAベイスターズを応援しましょう！
【セール内容】
・実施期間：2025年10月1日（水）～クライマックスシリーズ終了まで
・内容：５万以上指定機種のご購入でノジマポイント4,600（シロ）ポイント還元
・対象店舗：ノジマ全店（https://www.nojima.co.jp/shop/）
他にもベイスターズグッズや白物家電が当たるお得な大抽選会（詳細は下記）や、「46（シロ）」に関わる白星特価をご用意しております。
※10月１日（水）よりノジマモバイル会員アプリにてご案内開始
