女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研」がAIに紹介される集客をコンテンツ化、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客カレッジ」をリニューアルオープンしました
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は2025年9月30日に『AIに紹介される集客』をコンテンツ化し、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客（R）カレッジ」をリニューアルオープンしたことをお知らせします。
URL：https://www.active-note.jp/lp/college/
お客様に“伝わる言葉 “を地球上から探しだし、お客様の心に届ける“ラブレター”を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i（バディアイ） を使って学ぶ、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客（R）カレッジ」がリニューアルオープンしました！
今回のリニューアルでは、商品やサービスがAIに紹介されて
集客につながる仕組みをコンテンツとして提供していきます。
【リニューアルのポイント】
女性起業家向けのWEBマーケティングスクールとして初のGEO・LLMO・AISEOに対応した
YouTubeSEO、WordPressSEOによる最新の集客を学んでいただけます。
集まる集客（R）専用AIパートナー Buddy@iがさらに進化
人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、
２４個の専用AI Buddy@i（バディアイ）と共に２４ステップの学びへ体系化いたしました。
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、
集客に行き詰まりを感じている女性起業家
・SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
・AIでSNS投稿や、ランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、
AIの使い方にまだ慣れていない方
・SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
・これからは検索する人よりもAIで商品の購買を決定する人が増えるだろうと予測し、
生成AIや検索系AIで自身のブランドや商品サービスを「AIにも紹介される」ように
最適化したいとお考えの方
◇集まる集客カレッジTOPページ（https://www.active-note.jp/lp/college/）
【集まる集客カレッジのコンテンツ一部をご紹介】
・女性起業家の集客専用の生成AI Buddy@i（バディアイ）の使い方
・出会った瞬間から信用信頼されるお客様へのラブレターの書き方
・集客の時間を10分の1にできた！成果を10倍に変える人もできてきた
新YouTubeSEO Buddy@iシリーズModel-Y
・これからのAI時代に売れる起業家になるための新ポジションを判定し
最短ルートを発見 ヒットポジション診断
・売れる最大のコツはリサーチにあり、専門レベルを上げライバルに差をつける！
研究レポートAIトレーナー
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
ゼロクリック検索とは？ゼロクリック時代のSEO対策を知り個人起業家が生き残る方法
