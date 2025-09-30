道路検知システム業界の将来展望：2031年までに648百万米ドルに達すると見込まれる
2025年9月30日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「道路検知システム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、道路検知システムの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.道路検知システムとは
道路検知システムは、交通管理や自動運転車両の支援を目的とするセンサー技術や解析システムである。カメラ、レーダー、LiDARなどのセンサーを活用し、車線、障害物、標識、路面状況をリアルタイムで検知する。交通流量の監視や事故防止、自動運転アルゴリズムへのデータ供給に活用され、スマートシティや次世代モビリティに欠かせない基盤技術となっている。
2.道路検知システム市場規模と成長率
道路検知システムの世界市場は、2024年に約460百万米ドルと推定されており、2025年には481百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で成長し、2031年には約648百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.道路検知システム市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Mounted on Special Vehicle、 Mounted on General Vehicle
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Road、 Highway、 Airport Runway、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：KURABO、 Data Collection Limited （DCL） （Moog）、 ARRB Systems、 Roadscanners、 International Cybernetics Company （ICC） and IMS、 Ricoh、 Trimble、 Geophysical Survey Systems （GSSI）、 Mitsui E&S、 Dynatest （Eltronic Group）、 Pavemetrics （Previan Technologies）、 ELAG Elektronik、 RoadMainT、 Wuhan ZOYON、 Shanghai Pres Highway and Traffic Technology、 Beijing Zhongtian Hengyu、 Wuhan XROE、 Hunan Lianzhi Technology、 Shanxi Yicun Transportation
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における道路検知システム市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
