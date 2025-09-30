ペット用サージカルライト市場、2025年に671百万米ドル、2031年に1047百万米ドル到達へ
2025年9月30日に、QYResearch株式会社は「ペット用サージカルライト―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、ペット用サージカルライトの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、ペット用サージカルライトの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．ペット用サージカルライト市場概況
2024年におけるペット用サージカルライトの世界市場規模は、628百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）7.7%で成長し、2031年までに1047百万米ドルに達すると予測されている。
ペット用サージカルライトは、動物病院やペットクリニックで外科手術を行う際に使用される専用の照明装置である。影を最小限に抑え、患部を鮮明に照らすことで、獣医師が正確な処置を行える環境を整える。長時間使用でも熱を発しにくいLED光源が主流であり、目や皮膚への負担を軽減する設計が求められる。
２．ペット用サージカルライトの市場区分
ペット用サージカルライトの世界の主要企業：Mingray、 Heal Force、 DRE Veterinary、 Isolux、 Shor-Line、 Aygun Surgical Instruments、 B&D - BRACCI E DISPOSITIVI、 Comen、 Shanghai Wanyu Medical Equipment、 DID Plus、 Paragonmed、 EMALED、 Etkin Tıbbi Cihazlar、 Evonos、 FAMED Lódz、 SHANGHAI WEYUAN MEDICAL DEVICE CO., LTD、 Vetbot、 Derungs Licht AG、 Daray Medical、 FARO、 Hunan Mplent Optoelectronics Technology、 Jiangsu Saikang Medical Equipment、 Nanchang Micare Medical Equipment、 Shanghai Tow Intelligent Technology
上記の企業情報には、ペット用サージカルライトの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
ペット用サージカルライト市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Wall Mount、 Portable Floor
用途別：Animal Research Center、 Animal Hospital
また、地域別にペット用サージカルライト市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1211511/pet-surgical-light
【総目録】
第1章：ペット用サージカルライトの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
１．ペット用サージカルライト市場概況
2024年におけるペット用サージカルライトの世界市場規模は、628百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）7.7%で成長し、2031年までに1047百万米ドルに達すると予測されている。
ペット用サージカルライトは、動物病院やペットクリニックで外科手術を行う際に使用される専用の照明装置である。影を最小限に抑え、患部を鮮明に照らすことで、獣医師が正確な処置を行える環境を整える。長時間使用でも熱を発しにくいLED光源が主流であり、目や皮膚への負担を軽減する設計が求められる。
２．ペット用サージカルライトの市場区分
ペット用サージカルライトの世界の主要企業：Mingray、 Heal Force、 DRE Veterinary、 Isolux、 Shor-Line、 Aygun Surgical Instruments、 B&D - BRACCI E DISPOSITIVI、 Comen、 Shanghai Wanyu Medical Equipment、 DID Plus、 Paragonmed、 EMALED、 Etkin Tıbbi Cihazlar、 Evonos、 FAMED Lódz、 SHANGHAI WEYUAN MEDICAL DEVICE CO., LTD、 Vetbot、 Derungs Licht AG、 Daray Medical、 FARO、 Hunan Mplent Optoelectronics Technology、 Jiangsu Saikang Medical Equipment、 Nanchang Micare Medical Equipment、 Shanghai Tow Intelligent Technology
上記の企業情報には、ペット用サージカルライトの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
ペット用サージカルライト市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Wall Mount、 Portable Floor
用途別：Animal Research Center、 Animal Hospital
また、地域別にペット用サージカルライト市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1211511/pet-surgical-light
【総目録】
第1章：ペット用サージカルライトの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）