【10/1-11/20まで開催】理想のリノベを一般投票「LOHAS studio Design Contest 2025」総額10万円プレゼント！
一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）が首都圏に18店舗展開するLOHAS studio（ロハススタジオ）は、10月1日（水）から11月20日（木）の投票期間にて、理想のリノベーション事例を一般投票で決定する「LOHAS studio Design Contest 2025（ロハススタジオデザインコンテスト）」を開催します。
LOHAS studioの家づくりを楽しみながら知って頂けるよう開催している同コンテスト。今年は「日常に元気をくれる、我が家のパワースポット」をテーマに、厳正な社内審査を通過した8事例がノミネートしており、一般投票によって特に優れた3事例を選出・表彰します。
投票は特設サイトからどなたでも参加可能で、投票者の中から抽選で「Amazonギフト券 2,000円分」を50名（総額10万円）にプレゼントいたします。
▼【特設サイト】LOHAS studio Design Contest 2025
https://lohas-club.jp/campaign/designcontest10/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330795&id=bodyimage1】
≪ LOHAS studio Design Contest 2025 詳細 ≫
■テーマ
「日常に元気をくれる、我が家のパワースポット」
■投票方法
特設サイトにて、専用フォームに必要事項をご入力の上、「これだ！」と思うデザインに投票してください。また投票は、LOHAS studio（ロハススタジオ）Instagramでも受け付けます。アクセスしやすい方を選んでご投票いただけます。
■投票期間
2025年10月1日～2025年11月20日
■結果発表
2026年1月発表予定
■キャンペーン内容詳細
投票した方の中から抽選で50名様に2000円分のAmazonギフト券をプレゼントいたします。
厳正な抽選の上、当選者には2026年2月中にAmazonで使えるデジタル商品券をお送りします。サイトで投票した場合は登録頂いたメールアドレスに、Instagramで投票した場合はDMにてお送りいたします。
※サイトでの投票：アドレスの記載に誤りがあったり、ご設定等によりメールが受信頂けなかった場合は当選は無効となりますので予めご了承ください。
※Instagramでの投票：抽選参加条件などの詳細は「LOHAS studio（ロハススタジオ）Instagram（https://www.instagram.com/lohasstudio/）」をご確認ください。
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏18店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2024年9月度決算 76億6,800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介（OKUTA不動産）・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
