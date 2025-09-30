ヘンプコンクリートの世界市場2025年、グローバル市場規模（ヘンププラスター、ヘンプブロック）・分析レポートを発表
2025年9月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ヘンプコンクリートの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ヘンプコンクリートのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、ヘンプコンクリート市場は2023年においてXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドル規模に達すると予測されています。予測期間における年平均成長率はXXX％と見込まれています。ヘンプコンクリートは環境に優しい建材として注目を集めており、住宅建築および商業建築分野での利用が拡大しています。特に持続可能性や低炭素社会の実現に向けた取り組みと結びつき、今後の需要増加が期待されています。
________________________________________
産業チェーンと市場動向
本レポートでは、ヘンプコンクリート産業チェーンの発展について概観し、住宅建築分野（ヘンププラスター、ヘンプブロック）、商業建築分野（ヘンププラスター、ヘンプブロック）の市場状況を整理しています。また、最先端技術や特許、注目される用途や市場トレンドについても分析されています。自然由来の素材を利用することから、建築分野において持続可能性を求める潮流と合致し、多方面での導入が進んでいます。
________________________________________
地域別分析
地域別では、北米および欧州が安定した成長を見せています。これらの地域では政府による規制強化や環境政策、消費者の意識の高まりが普及を後押ししています。一方で、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、支援的な政策、そして強力な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。また、日本やインド、韓国なども持続可能な建築資材としての導入が進んでおり、新たな市場機会を生み出しています。
________________________________________
市場規模とセグメンテーション
市場規模はタイプ別と用途別に細分化されています。タイプ別ではヘンププラスターとヘンプブロックが主流であり、建築の仕上げ材から構造材に至るまで幅広く活用されています。用途別では住宅建築と商業建築が中心ですが、将来的には産業用建築への展開も予想されます。こうしたセグメントごとの需要の伸びが、全体市場の拡大に寄与しています。
________________________________________
技術分析と産業動向
技術面では、断熱性や調湿性に優れるヘンプコンクリートの特性を最大限活かすための製造方法や施工技術が進化しています。特に、二酸化炭素吸収能力や軽量性に注目が集まっており、環境建材としての価値が高まっています。さらに、施工効率を改善するためのブロック化や混合技術の研究開発が進められています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場の主要企業には、Schönthaler、HempFlax、American Hemp、IsoHemp、American Lime Technologyが含まれています。
● Schönthaler は欧州市場を中心に、持続可能な建材ソリューションを提供しています。
● HempFlax は原材料供給から製品化までを一貫して手掛け、市場での強固な地位を築いています。
● American Hemp は北米市場における主要プレイヤーであり、住宅用途での普及に強みを持ちます。
