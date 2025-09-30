ガス発電機市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月23に「ガス発電機市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ガス発電機に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ガス発電機市場の概要
ガス発電機 市場に関する当社の調査レポートによると、ガス発電機 市場規模は 2035 年に約159.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ガス発電機 市場規模は約67億米ドルとなっています。ガス発電機 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ガス発電機の市場シェア拡大は、クリーンエネルギー源への移行、急速なインフラ整備、そして都市化の進展によるものです。
当社の調査では、世界の産業界と政府が低排出ガスとネットゼロ目標という環境持続可能性を優先していることが示されており、従来のディーゼル発電機よりも天然ガス発電機の利用が好まれています。
ガス発電機に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/gas-generator-market/590641683
さらに、新興経済国では、急速なインフラ整備と建設プロジェクトにより、エネルギー消費需要が増加しています。これは、ガス発電機の技術革新にも関連しており、様々な産業における適応性と効率性の向上にもつながっています。
しかし、燃料価格の変動とLNG輸入への依存度が、今後数年間の市場成長を制約すると予想されます。
ガス発電機市場セグメンテーションの傾向分析
ガス発電機 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ガス発電機の市場調査は、アプリケーション別、燃料種別、エンドユーザー別、定格電力別と地域別に分割されています。
ガス発電機市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590641683
ガス発電機市場は、アプリケーション別に基づいて、待機電力、主電源/連続電力、ピークカットに分割されています。SDKI Analyticsのアナリストは、これらのサブセグメントの中で、待機電源が2025―2035年の間に47.2%のシェアを獲得し、市場をリードすると予測しています。待機電源は、系統障害時に緊急バックアップを提供できるため、成長の基本的な要因となっています。また、ISO 50001エネルギーマネジメント規格への準拠により、エネルギーの信頼性を高めることができます。
ガス発電機の地域市場の見通し
ガス発電機 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域は、市場シェア35%、複利年間成長率8.7%で、地域市場を支配し、最も急速に成長する市場になると予測されています。自動化の導入と急速な工業化が市場の成長を促し、中でも日本は高い研究開発力とイノベーションの集積度、先進的なサステナビリティの導入、そして強力なサプライチェーンのレジリエンスを有しており、市場への貢献度を高めています。
