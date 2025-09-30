期限でビジネスを加速するキャッシュレス『echari 発行プロ』を正式リリース ～ 独自Payの構築と販促設計を同時に実現できる新しい決済プラットフォーム ～

ＴＬＭＪ株式会社

TLMJ株式会社（京都市東山区）は、企業や団体が独自の期限付きデジタルマネーを発行・配布・運用できる「echari 発行プロ」を正式リリースしました。

本サービスは、短期のイベント、エリア通貨、社内通貨など、さまざまな用途に対応した「期限付きマネー運用ツール」です。専用アプリの新規開発や専用端末の導入は不要で、サブスクリプション形式により、アカウント開設から最短当日での利用開始が可能です。小規模・短期間のテスト導入から、大規模・長期運用まで柔軟な展開に対応します。

2025年秋からは一部導入先での試験運用を開始し、順次、企業・団体・地域パートナーへの本格展開を予定しています。現在は、サブスクリプション契約や請求処理を含む運用体制の整備を進めており、顧客対応を担うバックオフィス体制の構築にも着手しています。

グループロゴで「独自pay演出」



「 Payをつくる 」echari 発行プロ

発行・送金・利用・返金までを1つのシステム上で完結でき、すべての処理は「期限付き」で行われます。キャッシュレス決済でありながら、販促や利用促進のツールとしても機能し、キャンペーンや地域施策との親和性も高く設計されています。導入運営者はサブスクリプション契約により、自らの決済圏を即時に構築でき、これまでにない自由度の高いPay設計が可能となります。

シンプル & パワフルな3つのアプリ連携



「 販促一体型 」pay

料金プラン（サービス導入）

「発行プロ」は、発行件数に応じた定額パック制サブスクリプションを採用。必要な規模に応じてプランを選べます。初期コストを抑えつつ導入でき、決済金額に左右されないため、継続しやすい料金体系です。

期限をつけて発行送金（機能）

プリペイド型の発行送金から、個別インセンティブ設計まで対応。予約送金・即時送金の両方に利用できます。

多彩なコード送金（機能）

読取制限・対象数・金額などをコード単位で自由に設計可能。ポイント配布や商品券、キャンペーン施策など、幅広い活用に対応します。

API連携（オプション）

チャージ機能や分析データの外部活用など、必要に応じてAPI連携にも対応しています。



「 想定導入 」シーン

◇ 商店街・商業施設でのハウスマネー運用

共通ポイントや限定通貨として発行し、リピート促進や地域内消費の活性化に貢献します。キャンペーンとの連動も可能です。

◇ DMO・スポーツ施設での地域／場内通貨

観光イベントやスポーツ会場でのチケット・物販・飲食をキャッシュレス化。来場データの可視化や行動分析にも活用できます。

◇ 社内通貨による福利厚生ポイントの拡充

従業員にポイントを付与し、社内食堂や施設内、さらにはグループ企業で利用できるようにすることで、日常的な福利厚生を充実させます。その結果、従業員の満足度や定着率の向上にもつながります。

｜今後の展開

echari 発行プロ は、柔軟で拡張性に優れたキャッシュレス基盤として、本格展開に向けた準備を着実に進めています。2025年秋からは、企業・団体との試験導入を開始し、実運用を通じてシステムの安定性やユーザビリティを検証。現場からのフィードバックをもとに、機能改善や最適化を随時反映していく予定です。さらに今後は、AIによる障害監視や行動ログ分析（e-SOC）の実装も計画しており、運用負荷の軽減と保守体制のスリム化を図ることで、少人数でも安定した運用を実現します。

また、小規模店舗や個人事業主に向けたミニマムプラン「発行プライム」も、2026年秋にリリースを予定。グループ加盟店を管理する機能を省略し、チケット用途などにも対応した、より手軽に導入できる仕組みとして提供してまいります。

｜ 詳細情報

サービスの概要、導入モデルの提案、料金プランなどについては、下記サイトをご参照ください。

「発行プロ」プロダクトサイト

https://www.timelimitmoney.com/echari/pro

お問い合わせ :https://www.timelimitmoney.com/contact_1

｜ 会社概要

会社名：TLMJ株式会社

代表取締役：齊藤勝義

拠点：京都府京都市中京区玉蔵町121 美濃利ビル406

設立：2021年10月

事業内容：echariプラットフォームの開発・運用、サブスク型電子決済ソリューションの提供

https://www.timelimitmoney.com/