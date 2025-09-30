【TOKYOチューリップローズ】ひとつぶ栗をごろっといれた、秋限定『ボルドーカヌレ・マロン』新登場。当日仕上げ焼きで“極上のカリカリ食感”を実現したこだわりカヌレ

株式会社グレープストーン

「ねんりん家」「東京ばな奈ワールド」などを運営する株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE (TOKYOチューリップローズ)」は、2025年10月1日(水)から『ボルドーカヌレ・マロン』をTOKYO TULIP ROSE そごう横浜店限定で販売いたします。

甘くて香ばしいスイーツの花屋「TOKYO TULIP ROSE」。累計5000万個以上を販売している代表作『チューリップローズ』は、2025年2月にブランド史上初のフルリニューアル。優雅にとろける味わいはそのままに、スペシャルな美味しさへと生まれ変わりました。

そんな「TOKYO TULIP ROSE」から、秋限定『ボルドーカヌレ・マロン』が新登場。出会えるのはそごう横浜店だけ。栗の美味しさをまるごと味わう、秋ならではの味わいをどうぞお召し上がりください。

毎日、当日仕上げ焼き。ひとつぶ栗をごろっと入れた『ボルドーカヌレ・マロン』

ヨーロッパ産マロンのペーストで風味豊かに仕上げたマロンのカヌレ生地は、ブルボンバニラとカヌレの聖地“フランス・ボルドー”で熟成されたネグリタラムが香ります。中には贅沢にひとつぶ栗をごろっと忍ばせて。隠し味にフランス産発酵バターのコクも加えました。さらに、毎日決まった時間に当日仕上げ焼きをすることで、本場のカヌレらしい「極上のカリカリ食感」を実現しています。

■商品情報

【名 称】ボルドーカヌレ・マロン

【価 格】3個入 1,080円(本体価格 1,000円)

【発売日】2025年10月1日(水)～10月31日(金)頃

【販売店】TOKYO TULIP ROSE そごう横浜店

※本製品にはアルコールが含まれていますので、お子様やお酒に弱い方はご注意ください。(アルコール分1.09％)

※おひとり様2点まで

※12時・16時の時間限定販売、各回無くなり次第終了です。

■TOKYO TULIP ROSEについて

〈シェフパティシエ〉

金井理仁(カナイ・マサヒト)

シェフパティシエである金井のテーマは“みんなに愛され笑顔にする花のようなお菓子を作る”こと。おいしさと美しさを追い求めたスイーツをお楽しみください。

〈PROFILE〉

1986年生まれ。大学在学中から製菓学校でお菓子作りを学び、卒業後はハイアットリージェンシー東京にてパティシエとしての技術を磨く。 2013年渡仏しさらに修行を重ね、シェフパティシエをつとめる。帰国後 、2019年に《TOKYO TULIP ROSE》を手がける。

《TOKYO TULIP ROSE》

“甘くて香ばしいスイーツの花屋”。世界中から選りすぐったおいしい素材を花束にして、世界でここだけのフラワースイーツへと仕上げていきます。みんなを笑顔にする花のようなスイーツは、自分へのとっておきのご褒美に、贈り物にぴったりの一品。プレミアムな東京みやげとしても注目です。



