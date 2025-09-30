ジェイック メディア掲載回数1,000回を突破

株式会社ジェイック

企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックは、当社が発信した情報が新聞・テレビ・人事専門メディア等で取り上げられた回数が、1,000回(※)を突破したことを発表いたします。

※2025年4月末現在の当社サービス等がメディアで紹介された回数：1,063回 (PRTIMES配信経由等の転載数を除く)

■ 社員育成や採用に関する情報発信を通じ、メディア掲載回数が1,000回を突破

当社では採用支援や教育研修サービス等に関するプレスリリースに加え、社員育成や採用に関する独自の調査データや寄稿を通じ、これらのテーマに課題を抱える企業等に向けた情報発信を行っています。今年4月末時点で、当社が発信した情報が新聞・テレビ・人事専門メディア等で取り上げられた回数が1,000回を突破しました。メディアに掲載された調査データや寄稿を見た、経営者や人事担当者様からは、「記事の内容が参考になった」「共感した」といった反響もいただいています。

【掲載された寄稿記事】(2024年～2025年より一部抜粋)

▷オフィスのミカタ(2024年8月～2025年1月)

「新卒採用が困難な今中小企業が「自社で定着・活躍する新卒」を採用する秘訣 Vol.1～6」(https://officenomikata.jp/expert/451/)

▷弥報オンライン(2024年8月)

「【令和の社員育成】明日からできる！強みを活かすマネジメント」(https://media.yayoi-kk.co.jp/25176/)

▷ビズヒント(2024年11月)

「組織の成長を阻む「放任上司」になっていませんか？部下の主体性を高めるコミュニケーションの極意」(https://bizhint.jp/report/1161915)

▷月刊『企業実務』(2025年2月号、東洋経済オンライン転載)

「内定前後で学生の志望度を高めるアプローチとは？」(https://toyokeizai.net/articles/-/873364?display=b)

▷月刊『企業実務』 (2025年4月号、東洋経済オンライン転載)

「“Z世代”の仕事観とコミュニケーションのポイント」(https://toyokeizai.net/articles/-/886426?display=b)

▷オフィスのミカタ(2024年4月～2025年9月)

「令和の採用担当者必見！学生の“心をつかむ”コミュニケーション力 vol.1～6」(https://officenomikata.jp/expert/474/)

▷月刊人事マネジメント(2025年6月号)

「HR Short Message『部門間連携を促進させるポイント』」(https://secure02.red.shared-server.net/www.hrm-magazine.busi-pub.com/trends2506.html)



■ 2025年は「新入社員」「上司」に関連した調査データが多くのメディアに掲載されました

情報発信の中でも、HR分野で注目されるトレンドやお客様から寄せられる声を基に独自に実施している調査においては、調査結果のメディア掲載数を通じて、企業の関心度やニーズの高い課題を把握することができます。

2025年の1月～9月で発信した計24本の調査データのうち、特にメディア掲載回数が多かったものは以下の通りです。

【ジェイック調査データ メディア掲載回数ランキング（カッコ内が掲載回数）】(2025年1月～9月)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60461/table/375_1_06a4a2be81b266c23c5930ec588faa77.jpg?v=202509301257 ]

1位にランクインしたのは、当社が企業向けに提供する「新入社員研修」で実施した調査データでした。テーマは就職活動や初任給に関してですが、いただいた感想としては、「若手採用の難易度が高まる中、新入社員に対し早期に育成や離職防止につながる効果的な施策を打つために、新入社員の就業観やキャリア観を知りたい」といった声も寄せられています。3位には「上司」に関する調査データがランクインしました。人口減少や労働市場の流動化により社員の年齢やキャリアは多様化しています。こうした中、組織をまとめ、成長を加速させる存在として、管理職に求められるマネジメント力やコミュニケーション力の重要性が高まっています。



今後も当社は、ニーズに沿った調査データや寄稿を発信し、経営者や人事担当者の課題解決に貢献できる広報活動を続けてまいります。

■ジェイックについて

ジェイックは、「可能性を羽ばたかせる」をミッションに掲げ、教育研修サービス、採用支援サービスを提供しています。教育研修サービスでは、Fortune500(アメリカの売上トップ500社)の90%以上が導入する「デール・カーネギー・トレーニング」研修、世界的ベストセラー書籍を基にした『７つの習慣(R)』研修や、目標達成メソッドとして著名な『原田メソッド(R)』の研修等を提供しています。採用支援サービスでは、既卒者・第二新卒者向けの『ジェイック 就職カレッジ(R)』等を提供しており、2005年に既卒者等の支援をスタートして以来、これまでに求職者39,000名以上(※1)、企業7,000社以上（※2）の就職・採用を支援し、厚生労働省委託事業「職業紹介優良事業者」認定も取得しています。

※1 2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等主催の面接会参加人数

※2 2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等の契約締結企業数

■会社概要

社名 ：株式会社ジェイック（https://www.jaic-g.com/）

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F（受付6F）

代表取締役：佐藤 剛志

設立 ：1991年3月

資本金 ：2億6,229万円（2025年1月末現在）

事業内容 ：教育研修サービス、採用支援サービス、就職支援サービス

既卒向け就職支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」https://www.jaic-college.jp/

採用×教育チャンネル 「ＨＲドクター」https://www.hr-doctor.com/

