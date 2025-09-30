こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXILのシステムバスルーム「Lidea(リデア)」へのリフォーム限定！壁パネルのグレードアップがお得なキャンペーンを実施
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、2025年10月1日(水)～2026年3月31日(火)までの期間で、システムバスルーム「Lidea（リデア）」へのリフォームを対象とした壁パネルをお得にグレードアップできるキャンペーンを実施します。
ストレスなどによる疲れを軽減し、癒しの空間を提供してくれるお風呂。使用頻度が高い場所だからこそ、デザインにもこだわりたいものです。「Lifestyle Bathroom 私らしさが見つかる、バスルーム」をコンセプトとし、入浴スタイルに合わせて選べる「リデア」では、定番のカラーに加え、上質な空間を作りだす高級感のある石柄や、穏やかな空間を作り出す木目柄など、お客さまのお好みに合わせて浴室空間をスタイリングできるバリエーション豊富な壁柄をご用意しています。今回のキャンペーンでは、浴室を「リデア」にリフォームする方を対象に、壁パネルのグレードアップがお得になるキャンペーンを実施します。
この機会に、自分好みの心地よいバスルームを実現してみませんか？全国のLIXILショールームにてお気軽にご相談ください。
LIXILは今後も、浴室をはじめ、さまざまな商品・サービスを通じて、誰もが願う豊かで快適な住まいの実現に向けて貢献していきます。
＜参考資料＞
■キャンペーン概要
・実施期間：2025年10月1日(水)～2026年3月31日(火)
・対象商品：システムバスルーム「リデア」へのリフォーム限定
・実施内容：浴室の壁パネルのグレードアップが3万円OFF（メーカー希望小売価格より）
※全面張りの場合：ベーシッククラスは対象外
※アクセント張りの場合：ベースパネルがベーシッククラスの場合は対象外
※キャンペーンの適用条件や注意事項等の詳細は、キャンペーンチラシPDFをご確認ください。
■「Lidea」商品特長
「Lifestyle Bathroom」をコンセプトにした、システムバスルーム。各々のライフスタイルに合わせて、自分にぴったりのバスルームが見つけられるように、シャワー派、浴槽派など、スタイル別のバスルームをラインアップ。毎日のお風呂を快適にお使い頂けるように、お掃除のしやすいキレイサーモフロアや、ゴミがまとまって捨てやすいくるりんポイ排水口、まる洗いできるカウンターやマグネットシェルフ、お湯が冷めにくいサーモバスＳなど多彩なアイテムを搭載しています。
商品HP：https://www.lixil.co.jp/lineup/bathroom/s/choice/product-detail/lidea/
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
発行元
株式会社LIXIL（http://www.lixil.com/jp）
本社：東京都品川区西品川一丁目1番1号大崎ガーデンタワー24F
※このリリースは、LIXIL Newsroom（https://newsroom.lixil.com/ja/）でも発表しています。
