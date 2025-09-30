こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
オージス総研、「Biz-AIナビ」に業務特化型AIエージェント機能を提供開始
社内データ活用による業務プロセスの変革で、工数の大幅削減を実現
株式会社オージス総研（本社:大阪市西区、代表取締役社長:吉村和彦）は、
企業向け生成AI活用ソリューション「Biz-AIナビ」において、AIエージェント機能の
提供を開始したことをお知らせいたします。
◆ご提供の背景
Biz-AIナビは、オージス総研が提供する企業向け生成AI活用ソリューションです。
すでに提供中の対話型生成AI機能に加え、AIエージェント機能をリリースしました。
本機能により、「属人化・ハルシネーション（誤った情報の生成）・AI利用の不
安」といった課題を解決し、より実用的なAIソリューションによる業務効率化を
実現します。
◆Biz-AIナビのAIエージェント機能について
社内ドキュメントのデータベース化・情報検索・文書生成などの標準メニューと
カスタマイズを組み合わせたAIエージェントにより、お客さまにおける業務プロ
セスの変革を実現いただけます。
当社は、下記の特徴により安心して業務に活用できるAIエージェント「Biz-AIナ
ビ」を開発しました。
業務特化型AIモデル
社内データの分析から個別開発までワンストップで行うので、実用的な精度のAI
エージェントを実現します。
安心のセキュリティー
専用プライベート環境にて、社内データも安心して活用いただけます。
包括的サポート
「活用できるAIエージェント」実現のため、導入後も伴走支援いたします。
◆想定される活用シーン
・全社員向け汎用LLMエージェント：社内データからの回答により、従業員ごと
のルーティンワークを効率化
・問い合わせ対応AIエージェント：問い合わせ対応業務をAIエージェントで最適
化し、ヘルプデスク担当者の負荷削減を実現
・アラート対応AIエージェント：AIエージェントによるアラート対応ガイダンスで
誰でもエキスパート対応が可能に
・会議統合管理AIエージェント：日程調整から議事録の生成までAIエージェントで
自動化
◆ご相談・お問い合わせ
・生成AIの社内業務への適用にお悩みのお客さまに向け、気軽にお試しいただける
トライアル説明会を実施しておりますので、AI導入の進め方などお気軽にご相談く
ださい。
Biz-AIナビRのサービス紹介資料、導入事例については、製品ページをご覧ください。
https://www.ogis-ri.co.jp/pickup/bizai/agent/
◆株式会社オージス総研について https://www.ogis-ri.co.jp/
本社：大阪市西区千代崎3丁目南2番37号
設立：1983年
資本金：4.4億円（大阪ガス株式会社100%出資）
業務概要：オープンソースソフトウェアの活用・オブジェクト指向技術・クラウド
サービス関連技術・アジャイル開発技術・データセンター運用やこれをベースにし
たクラウドサービス・エンドポイントを中心としたセキュリティーなど、大阪ガス
の基幹システム開発から運用までを一貫して提供しており、他にも製造・金融・公
益など全国で幅広い実績を有しています。近年ではデータ分析、IoTおよびルール
モデリングを重視したルールベース開発 (BRMS）に注力する他、デザイン思考やア
ジャイル開発のノウハウを活かしたDX支援コンサルティング、行動観察を活用した
新価値創造コンサルティングを提供しています。
◆本プレスリリースに関するお問い合わせ先：
株式会社オージス総研 技術部 AIソリューションセンター オファリングT
大阪市西区千代崎3丁目南2番37号（大阪本社）
お問い合わせ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/inqform.html?artid=8748
* プレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに変更
する場合があります。
* その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、
各社の登録商標または商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社オージス総研 技術部 AIソリューションセンター オファリングT
大阪市西区千代崎3丁目南2番37号（大阪本社）
お問い合わせ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/inqform.html?artid=8748
株式会社オージス総研（本社:大阪市西区、代表取締役社長:吉村和彦）は、
企業向け生成AI活用ソリューション「Biz-AIナビ」において、AIエージェント機能の
提供を開始したことをお知らせいたします。
◆ご提供の背景
Biz-AIナビは、オージス総研が提供する企業向け生成AI活用ソリューションです。
すでに提供中の対話型生成AI機能に加え、AIエージェント機能をリリースしました。
本機能により、「属人化・ハルシネーション（誤った情報の生成）・AI利用の不
安」といった課題を解決し、より実用的なAIソリューションによる業務効率化を
実現します。
◆Biz-AIナビのAIエージェント機能について
社内ドキュメントのデータベース化・情報検索・文書生成などの標準メニューと
カスタマイズを組み合わせたAIエージェントにより、お客さまにおける業務プロ
セスの変革を実現いただけます。
当社は、下記の特徴により安心して業務に活用できるAIエージェント「Biz-AIナ
ビ」を開発しました。
業務特化型AIモデル
社内データの分析から個別開発までワンストップで行うので、実用的な精度のAI
エージェントを実現します。
安心のセキュリティー
専用プライベート環境にて、社内データも安心して活用いただけます。
包括的サポート
「活用できるAIエージェント」実現のため、導入後も伴走支援いたします。
◆想定される活用シーン
・全社員向け汎用LLMエージェント：社内データからの回答により、従業員ごと
のルーティンワークを効率化
・問い合わせ対応AIエージェント：問い合わせ対応業務をAIエージェントで最適
化し、ヘルプデスク担当者の負荷削減を実現
・アラート対応AIエージェント：AIエージェントによるアラート対応ガイダンスで
誰でもエキスパート対応が可能に
・会議統合管理AIエージェント：日程調整から議事録の生成までAIエージェントで
自動化
◆ご相談・お問い合わせ
・生成AIの社内業務への適用にお悩みのお客さまに向け、気軽にお試しいただける
トライアル説明会を実施しておりますので、AI導入の進め方などお気軽にご相談く
ださい。
Biz-AIナビRのサービス紹介資料、導入事例については、製品ページをご覧ください。
https://www.ogis-ri.co.jp/pickup/bizai/agent/
◆株式会社オージス総研について https://www.ogis-ri.co.jp/
本社：大阪市西区千代崎3丁目南2番37号
設立：1983年
資本金：4.4億円（大阪ガス株式会社100%出資）
業務概要：オープンソースソフトウェアの活用・オブジェクト指向技術・クラウド
サービス関連技術・アジャイル開発技術・データセンター運用やこれをベースにし
たクラウドサービス・エンドポイントを中心としたセキュリティーなど、大阪ガス
の基幹システム開発から運用までを一貫して提供しており、他にも製造・金融・公
益など全国で幅広い実績を有しています。近年ではデータ分析、IoTおよびルール
モデリングを重視したルールベース開発 (BRMS）に注力する他、デザイン思考やア
ジャイル開発のノウハウを活かしたDX支援コンサルティング、行動観察を活用した
新価値創造コンサルティングを提供しています。
◆本プレスリリースに関するお問い合わせ先：
株式会社オージス総研 技術部 AIソリューションセンター オファリングT
大阪市西区千代崎3丁目南2番37号（大阪本社）
お問い合わせ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/inqform.html?artid=8748
* プレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに変更
する場合があります。
* その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、
各社の登録商標または商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社オージス総研 技術部 AIソリューションセンター オファリングT
大阪市西区千代崎3丁目南2番37号（大阪本社）
お問い合わせ先：https://www.ogis-ri.co.jp/forms/inqform.html?artid=8748