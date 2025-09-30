¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤È´Á¸¡¶¨²ñ¤¬50¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¡ªÎòÂå¤Î¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¤¿¤Á¤¬´Á»ú¸¡Äê¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ(ÂåÉ½Íý»ö Íý»öÄ¹:»³ºê¿®É×/½êºßÃÏ:µþÅÔ»ÔÅì»³¶è/°Ê²¼Ž¤Åö¶¨²ñ)¤ÏŽ¤Åì±Ç³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÈÂ¼Ê¸Íº/½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥ÑーÀïÂâ ´Á»ú¸¡Äê¡×¤ò´Á¸¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹Ž¡2025Ç¯¤Ç¶¦¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅö¶¨²ñ¤È¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´Á»úÌäÂê¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¡¡Åö¶¨²ñ¤Ïº£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢´Á¸¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÇÇ¯¾¯3ºÐ¤«¤éºÇ¹âÎð103ºÐ¤Þ¤Ç¡¢Îß·×5500Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤Ë¼õ¸¡¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤Ï1975Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Í¦µ¤¤äÀµµÁ¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Òー¥íーºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀïÂâ¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬¶«¤Ö¸ý¾å¤äÇ÷ÎÏ¤¢¤ëµ»Ì¾¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Î¥Æー¥Þ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥º¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ì×Ã¤äÃÎ¼±¤ò¹¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸»ú¤ò³Ú¤·¤à¸¶ÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Á»ú¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹ー¥ÑーÀïÂâ ´Á»ú¸¡Äê¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹ー¥ÑーÀïÂâ ´Á»ú¸¡Äê¡×¤Î°ìÉô
¡Ö¥¹ー¥ÑーÀïÂâ ´Á»ú¸¡Äê¡×¤Î³µÍ×
¡¡¡Ö¥¹ー¥ÑーÀïÂâ ´Á»ú¸¡Äê¡×¤Ï¡¢¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤ÎÎò»Ë¤ä¥Òー¥íー¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯´Á»ú¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¸¡ÄêÉ÷¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡É½ÌÌ¤ÏÎòÂå¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢50¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ñ¤¼è¤êÌäÂê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¡¢Ê¸»ú¤Ë½É¤ëÎÏ¡Ö¥â¥Â¥«¥é¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÀï¤¦¡Ö»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ãー¡×(2009Ç¯ÊüÁ÷)¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤Ê¤¾¤ê½ñ¤Îý½¬¤Ê¤É¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¢ÌÌ¤Ç¤ÏÀïÂâ¥Òー¥íー¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òÌä¤¦½ñ¤¼è¤êÌäÂê¤ò½ÐÂê¡£´Á¸¡10µé(¾®³Ø1Ç¯À¸½¤Î»ÄøÅÙ)¤«¤é½à1µé(Âç³Ø¡¦°ìÈÌÄøÅÙ)¤Þ¤ÇÃÊ¡¹¤Èµé¤¬¾å¤¬¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎòÂåÀïÂâ¥Òー¥íー¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é´Á»úÎÏ¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÃÎ¼±¤È´Á»ú¤ÎÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ãー(2009Ç¯ÊüÁ÷)
ÇÛÉÛ¾ðÊó
´Á»ú¥ß¥åー¥¸¥¢¥à(´Á¸¡ ´Á»úÇîÊª´Û¡¦¿Þ½ñ´Û)(½êºßÃÏ:µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶èµÀ±àÄ®ÆîÂ¦551)¤ÇÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢´Á¸¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¡¢¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤ÎÁí¹ç¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹ー¥Ñー¤»¤ó¤¿¤¤¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Ç¤â»æÌÌ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´Á¸¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸:https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/
¥¹ー¥Ñー¤»¤ó¤¿¤¤¥Õ¥ì¥ó¥º:https://www.super-sentai-friends.com/
¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤Ï¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬¿Í¡¹¤Î¼«Í³¤äÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£1975Ç¯¤ÎÂè1ºî¡ÖÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ãー¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯¤Î¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡×¤Ç¥·¥êー¥º50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨Ž¤50ÈÖÌÜ¤Î¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
©¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç¡¡©Åì±Ç¡¡©ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç¡¡©Marvel Characters,inc. All Rights Reserved