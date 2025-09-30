｢明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣焼そば｣ 2025年10月13日(月) 新発売

絶好調の｢中華三昧｣ 酸辣湯麺シリーズから、初の汁なしメニューが登場！

中国料理の老舗｢榮林｣ 監修の “酸辣湯” × “焼そば” で、新しい食体験をお試しあれ。

｢明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣焼そば｣ を2025年10月13日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば ｢明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣 (スーラー) 焼そば｣ を、2025年10月13日(月) に全国で新発売します。

香酢の旨みとラー油の辛みがガツンとくる酸辣ソースで食べる

創作メニューの｢酸辣焼そば｣





｢明星 中華三昧｣ シリーズは、高級袋めんの先駆けとして1981年に誕生した、本格的なおいしさが楽しめるロングセラーブランドです。特に ｢榮林 酸辣湯麺｣ シリーズは、袋めん、タテ型カップめん、カップスープを展開し、シリーズ累計で酸辣湯麺 売り上げ No.1※としてご好評をいただいております。

今回、東京･神楽坂にある高級中国料理の老舗 ｢榮林｣ 監修の下、酸辣湯の “すぱ辛” をダイレクトに味わえる創作メニュー ｢酸辣焼そば｣ を新発売します。｢中華三昧｣ 酸辣湯麺シリーズ初の汁なしメニューとなっており、濃口醤油と中国醤油にチキン、チャーシュー、オイスターと香酢の旨みと酸味を効かせた醤油だれにごま油の風味、ラー油の辛み、黒酢の香りの効いたオイルを合わせました。また具材として、酸辣湯にふさわしいチンゲン菜、カニカマ、きくらげを入れました。

中国料理の老舗 ｢榮林｣ が創作した、新メニュー ｢明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣焼そば｣ で、食欲の秋に新しい食体験をしてみてはいかがでしょうか。

※ マーチャンダイジング･オン RDSスーパー全国 酸辣湯麺2024年1月～12月年間累計販売金額RDS市場データJICFS分類：カップ麺･インスタント袋麺･インスタントスープより"酸辣"もしくは“スーラー” と名前の付く商品を抽出

■商品特長

麺 : もっちりとした弾力のあるノンフライ麺。

ソース : 濃口醤油と中国醤油にチキン、チャーシュー、オイスターと香酢の旨みと酸味を効かせた醤油だれに、ごま油の風味、ラー油の辛み、黒酢の香りを付与したオイルを合わせた液体ソース。

具材 : チンゲン菜、カニカマ、きくらげ。

■榮林

創業1956年、東京･赤坂で開業した老舗中国料理店で、現在は神楽坂に店を構えており、最高級の素材を使った伝統のある料理が人気です。数ある人気料理の中でも特に有名なのが ｢酸辣湯麺 (スーラータンメン)｣。麺好きな料理長が ｢まかない｣ として創作した料理をメニュー化したもので、今では榮林の名物メニューとなっています。

■商品概要