汐留PR塾は、株式会社共同通信PRワイヤーが運営するオウンドメディアです。プレスリリースを「配信するだけ」で終わらせず、メディアに取り上げられるために必要な知見や工夫をテーマごとに紹介しています。広報・PR担当者の皆様が日々の業務で実践できるよう、コツやノウハウをわかりやすくまとめ、お届けしています。

今回は、これまで公開した記事の中から、今チェックして欲しい記事をピックアップしました。いずれも、広報の現場で役立つ実践的なヒントが詰まった内容です。広報活動の成果を高めたい方は、ぜひご覧ください。

1. 生成AIの登場でサイトのアクセスが急減！AI時代に勝つデジタル施策の解決策とは？

https://kyodonewsprwire.jp/corp/shioj/8806/





生成AIの登場により、サイトへのアクセスが減少しているという話が、広報・マーケティング領域でも話題になっています。ユーザーの検索体験が変化する今、自社のコンテンツ作りをする広報やマーケティング担当者が意識しておくべきこと、AI時代に勝つデジタル施策について解説していきます。

メディア掲載に繋がるポイント

・FAQ形式で情報を整理することで、AIに引用されやすくする

・社名・サービス名を繰り返し明記して認知を広げる

・記者が引用しやすいデータや数値を盛り込む

記事を読む

2. 秋のイベントリリース、埋もれないための配信ポイントと成功事例

https://kyodonewsprwire.jp/corp/shioj/8648/

季節のプレスリリースの中でも、秋のイベントに絡めたプレスリリースは特に配信量が多く、記事化につなげるためにはコツが必要です。秋のプレスリリースを他社のリリースに埋もれさせず、自社リリースを選んでもらうためのポイントや方法を、配信事例を挙げながら解説していきます。秋のプレスリリースのネタ探しにもご活用ください。

メディア掲載に繋がるポイント

・配信タイミングを工夫して、他社との差別化を図る

・季節性だけでなく社会性や話題性を盛り込む

・写真やビジュアルを充実させ、媒体に掲載されやすくする

記事を読む

3. プレスリリースの書き方11のポイント！基本構成と記者に取り上げられるコツ

https://kyodonewsprwire.jp/corp/shioj/3112/





記者の目に留まり、内容を正確に理解してもらえるようなプレスリリースにするには、書き方の基本を知ることが重要です。この記事では、プレスリリースの5つの基本構成や書き方のポイントを紹介します。

メディア掲載に繋がるポイント

・タイトルとリードで結論をはっきり示す

・本文には数字や事例を入れて具体性を持たせる

・5W2Hを意識して、記者が使いやすい形に整える

記事を読む

汐留PR塾とは

汐留PR塾は、株式会社共同通信PRワイヤーが運営するオウンドメディアです。 「メディアに届く広報・PRの知見を得る学びの場」として、担当者が日々の業務で実践できるヒントやノウハウをわかりやすく整理し、お届けしています。

プレスリリースを「配信するだけ」で終わらせず、メディアに「伝わる」ための工夫や実例をテーマごとに紹介。広報・PR活動の成果を高めるための情報を継続的に発信しています。

共同通信PRワイヤーについて

共同通信PRワイヤーは、共同通信社グループが提供するプレスリリース配信サービスです。 「数よりも価値を届けるプレスリリース」をミッションに掲げ、企業・団体の想いが"伝わる"ように、しっかりと”届ける”ことにこだわっています。

・1回のプレスリリースで平均1,500以上のメディアに配信、幅広い分野の情報発信をサポートします

・厳正な審査を経た組織・団体のプレスリリースは、信頼性の高い情報として多くのメディアに掲載されています

・企業・自治体・研究機関など、多様な組織から選ばれています

企業・団体の国内外への情報発信と、メディアの情報収集を支援するパートナーとして、これからも「確かな情報を目的の相手に届ける」ことを追求してまいります。

https://kyodonewsprwire.jp/corp/