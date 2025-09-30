モンスターを飲んで、柳田悠岐選手との特別体験を手に入れろ！柳田選手に会えるチャンスや、直筆サイン入りグッズが当たるキャンペーンを九州エリア限定で開催

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク(※)のモンスターエナジーは、世界初のモンスターエナジー プロベースボールアスリートである柳田悠岐選手とのコラボキャンペーン「モンスターエナジー＆柳田悠岐選手 ミート＆グリート体験を手に入れろ」を、2025年10月1日(水)から10月31日(金)の期間、九州エリア限定で開催いたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

本キャンペーンは、九州エリアの対象店舗にてモンスター商品を購入することで応募できます。抽選では、5組10名限定で柳田選手と直接会える特別体験が当たります。他にも、柳田選手の直筆サインが入った「モンスター ベースボールシャツ」や、あらゆるシーンで活用可能な「モンスター キャップ」など豪華景品をご用意。

またキャンペーン期間中、みずほPayPayドーム内アサヒビールブースや量販店一部店舗には、柳田選手の等身大パネルを設置しております。柳田選手と並んで記念撮影ができるファン必見のフォトスポットを、ぜひお楽しみください。

モンスターを飲んで、プロ野球界を代表するスラッガー柳田選手に会おう！九州限定のこのチャンスを逃すな！

■ キャンペーン概要

名称 ：モンスターエナジー＆柳田悠岐選手ミート＆グリート体験を手に入れろ

キャンペーン期間 ：10月1日(水) - 10月31日(金) ※応募締め切り11月2日(日)

対象店舗 ：九州エリアの下記チェーン各店

ダイレックス、ドラッグイレブン、ハローデイ、(株)エレナ、ロッキー、

Mr.MAX、ニシムタ、全日食、みずほPayPayドーム内アサヒビールブース

応募方法 ：1.キャンペーン期間中に対象店舗にて対象商品を購入

2.希望賞品に必要な本数を含む購入レシートを応募サイトでアップロード

3.サイトの案内に従って希望コースを選択し応募

キャンペーンサイトURL：https://sslcp.jp/monsteryy/

対象商品 ：全モンスター商品

賞品 ：4本で応募…柳田選手とのミート＆グリート体験 5組10名

柳田選手サイン入りモンスター ベースボールシャツ 10名

2本で応募…モンスター キャップ 50名

■ 賞品画像

柳田選手直筆サイン入りモンスター ベースボールシャツ

モンスター キャップ

■ 柳田選手等身大パネル

■柳田悠岐選手プロフィール

◆生年月日：1988年10月9日

◆出身地：広島県

◆所属：福岡ソフトバンクホークス（2011年-） 背番号9

2015年 トリプルスリー（打率3割・30本塁打・30盗塁）を達成、パ・リーグMVP受賞

2020年 再びMVPを獲得、チームの日本一に大きく貢献。通算8度のベストナイン、6度のゴールデングラブ賞受賞（2024年シーズン終了時点）

卓越したバッティング技術と破壊力を併せ持つスラッガー。広い守備範囲と強肩を誇り、攻守両面で圧倒的な存在感を示す、日本球界を代表するスター選手。