アクセラテクノロジ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：進藤達也）は、2025年10月1日（水）～ 3日（金）に幕張メッセにて開催される『メディカルジャパン東京』内の「医療DX・IT EXPO」に出展します。

『メディカルジャパン東京』は、病院、クリニック、薬局をはじめとする医療機関、介護事業者、福祉・発達支援事業者などを対象に、病院設備、医療機器、クリニック向け製品、介護製品、看護用品、薬局支援システム、感染対策、未病／予防対策製品・サービスを紹介する医療・介護・予防の総合展示会です。

本展示会において、アクセラテクノロジはOmi Japan株式会社との共同出展ブースにて、ナレッジマネジメントに基づく業務DXソリューション「SolutionDesk」をご紹介します。先日AIエージェントの機能強化を発表した「SolutionDesk」の具体的な活用シーンとして、以下の5つの事例をデモンストレーションでご覧いただけます。

・人間ドック自動スケジューリング

・カルテ自動生成

・レセプトチェック

・勤務表作成

・お問い合わせ自動対応

【Omi Japan/アクセラテクノロジ 共同出展ブース】

医療DX・IT EXPO 小間番号：23-54



【展示会概要】

名称：メディカルジャパン東京

URL：https://www.medical-jpn.jp/tokyo/ja-jp.html

会期：2025年10月1日（水）～ 3日（金） 10:00-17:00

会場：幕張メッセ

主催：RX Japan株式会社

来場事前登録：https://www.medical-jpn.jp/tokyo/ja-jp/register.html



■SolutionDeskサービスサイト：

https://info.solutiondesk.jp/

■SolutionDeskカタログダウンロード：

https://info.solutiondesk.jp/downloads?id=solutiondesk



■Omi Japan株式会社について

Omi Japan株式会社は日本向けの医療・ヘルスケアシステム開発に特化したオフショア企業です。14年以上の豊富な経験を有し、これまでに400以上のシステムを開発、病院・薬局など累計1万以上の医療機関に導入実績を有しています。開発実績は医療機関の内部で使用するシステム・患者向けシステムのほか、臨床試験・検査、福祉分野にまで多岐に渡ります。

コーポレートサイト：https://www.omijapan.co.jp/

■アクセラテクノロジ株式会社について

2001年に富士通株式会社のベンチャー起業制度により設立、ナレッジ×AIで生産性向上を実現するITプラットフォーム「SolutionDesk」を柱に、お客様の業務の現場にパワーを与え、ビジネスを拡大・加速させるソリューションを提供しています。ナレッジマネジメントの専業ベンダーとして創業以来20年超取り組んできた、検索技術の知見と経験に裏付けられた確かな技術力と、ナレッジマネジメントを中核としたAI活用を強みとしています。

コーポレートサイト：https://www.accelatech.com/