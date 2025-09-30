レノボ、AI時代に対応した新世代モバイルワークステーション 「ThinkPad P1 Gen 8」を発表

レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社（本社東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎、以下レノボ）は本日、AI時代に対応した新世代モバイルワークステーション「ThinkPad P1 Gen 8」を発表しました。

究極のパワーとモビリティを兼ね備えた「ThinkPad P1 Gen 8」

「ThinkPad P1 Gen 8」は、16インチのプレミアムモバイルワークステーションとして、最高レベルの性能と持ち運びやすさを実現しています。最新のIntel(R) Core(TM) Ultra 5/7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）とNPUを搭載し、AI処理能力を大幅に向上。さらに最大NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPUの選択により、レンダリングやシミュレーションなど最も要求の厳しいワークロードにも対応します。

厚さを抑えた16インチ筐体に91.7%の画面占有率を誇る狭額縁ディスプレイを搭載し、外出先でも快適な作業環境を提供。90Whの大容量バッテリーはユーザー自身で交換可能な設計のため、長期間の使用にも安心して対応できます。

ThinkPad P1 Gen 8

【ThinkPad P1 Gen 8：主な仕様】

OS：Windows 11 Pro / Home

プロセッサー：Intel(R) Core(TM) Ultra 5/7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）

グラフィックス：NVIDIA(R) RTX PRO 1000 / 2000 Blackwell Laptop GPU、CPU内蔵（Intel(R) Arc グラフィックス）

メモリ：最大64GB LPCAMM2 DDR5x 7467MHz

ストレージ：最大8TB（M.2 PCIe Gen5 SSD ×2対応）

ディスプレイ：16型 16:10 FHD+ / UHD+ IPS、または3.2K Tandem OLEDタッチ

インターフェース：Thunderbolt 5×2、Thunderbolt 4、USB-A 3.2 Gen2、HDMI、SD Express 7.0、オーディオジャック

バッテリー：ユーザー交換可能 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 90Whr

本体寸法：354.4（W）×241.2（D）×9.9（H）mm

本体質量：約1.84kg～

価格：542,300円（税込）より

発売日：2025年9月30日

GeForce GPU搭載ハイスペックPC「ThinkPad T1g Gen 8」も同日発表しました。

「ThinkPad T1g Gen 8」は、Intel(R) Core(TM) Ultra 7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）とGeForce(R) RTX 5070 Laptop GPUまで搭載可能なハイパフォーマンスThinkPad Tシリーズ新製品です。NPUによるAI推論からGPUを活かした開発・クリエイティブ作業まで高性能を発揮します。

16:10比率の大画面と最大91.7%の画面占有率により、薄型・軽量設計でありながら場所を選ばず快適な作業環境を提供。ユーザー交換可能な90Whバッテリーにより、出張先や外出先でも安定したパフォーマンスを確保します。

ThinkPad T1g Gen 8

【ThinkPad T1g Gen 8：主な仕様】

OS：Windows 11 Pro / Home

プロセッサー：Intel(R) Core(TM) Ultra 7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 / 5070 Laptop GPU

メモリ：最大64GB LPCAMM2 DDR5x 7467MHz

ストレージ：最大8TB（M.2 PCIe Gen5 SSD ×2対応）

ディスプレイ：16型 16:10 FHD+ / UHD+ IPS、または3.2K Tandem OLEDタッチ

インターフェース：Thunderbolt 5×2、Thunderbolt 4、USB-A 3.2 Gen2、HDMI、SD Express 7.0、オーディオジャック

バッテリー：ユーザー交換可能 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 90Whr

本体寸法：354.4（W）×241.2（W）×9.9（H）mm

本体質量：約1.84kg～

価格：630,300円（税込）より

発売日：2025年9月30日

【製品詳細】

ThinkPad P1 Gen 8（シンクパッド ピーワン ジェンエイト）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-p-series/lenovo-thinkpad-p1-gen-8-16-inch-intel-mobile-workstation/len101t0149

ThinkPad T1g Gen 8（シンクパッド ティーワンジー ジェンエイト）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-t-series/thinkpad-t1g-gen-8-16-inch-intel-laptop/len101t0150

Lenovo、ThinkPadは、Lenovoの商標です。

その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

