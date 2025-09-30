レノボ、AI時代に対応した新世代モバイルワークステーション 「ThinkPad P1 Gen 8」を発表
レノボ・ジャパン合同会社（本社東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎、以下レノボ）は本日、AI時代に対応した新世代モバイルワークステーション「ThinkPad P1 Gen 8」を発表しました。
究極のパワーとモビリティを兼ね備えた「ThinkPad P1 Gen 8」
「ThinkPad P1 Gen 8」は、16インチのプレミアムモバイルワークステーションとして、最高レベルの性能と持ち運びやすさを実現しています。最新のIntel(R) Core(TM) Ultra 5/7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）とNPUを搭載し、AI処理能力を大幅に向上。さらに最大NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPUの選択により、レンダリングやシミュレーションなど最も要求の厳しいワークロードにも対応します。
厚さを抑えた16インチ筐体に91.7%の画面占有率を誇る狭額縁ディスプレイを搭載し、外出先でも快適な作業環境を提供。90Whの大容量バッテリーはユーザー自身で交換可能な設計のため、長期間の使用にも安心して対応できます。
ThinkPad P1 Gen 8
【ThinkPad P1 Gen 8：主な仕様】
OS：Windows 11 Pro / Home
プロセッサー：Intel(R) Core(TM) Ultra 5/7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）
グラフィックス：NVIDIA(R) RTX PRO 1000 / 2000 Blackwell Laptop GPU、CPU内蔵（Intel(R) Arc グラフィックス）
メモリ：最大64GB LPCAMM2 DDR5x 7467MHz
ストレージ：最大8TB（M.2 PCIe Gen5 SSD ×2対応）
ディスプレイ：16型 16:10 FHD+ / UHD+ IPS、または3.2K Tandem OLEDタッチ
インターフェース：Thunderbolt 5×2、Thunderbolt 4、USB-A 3.2 Gen2、HDMI、SD Express 7.0、オーディオジャック
バッテリー：ユーザー交換可能 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 90Whr
本体寸法：354.4（W）×241.2（D）×9.9（H）mm
本体質量：約1.84kg～
価格：542,300円（税込）より
発売日：2025年9月30日
GeForce GPU搭載ハイスペックPC「ThinkPad T1g Gen 8」も同日発表しました。
「ThinkPad T1g Gen 8」は、Intel(R) Core(TM) Ultra 7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）とGeForce(R) RTX 5070 Laptop GPUまで搭載可能なハイパフォーマンスThinkPad Tシリーズ新製品です。NPUによるAI推論からGPUを活かした開発・クリエイティブ作業まで高性能を発揮します。
16:10比率の大画面と最大91.7%の画面占有率により、薄型・軽量設計でありながら場所を選ばず快適な作業環境を提供。ユーザー交換可能な90Whバッテリーにより、出張先や外出先でも安定したパフォーマンスを確保します。
ThinkPad T1g Gen 8
【ThinkPad T1g Gen 8：主な仕様】
OS：Windows 11 Pro / Home
プロセッサー：Intel(R) Core(TM) Ultra 7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 / 5070 Laptop GPU
メモリ：最大64GB LPCAMM2 DDR5x 7467MHz
ストレージ：最大8TB（M.2 PCIe Gen5 SSD ×2対応）
ディスプレイ：16型 16:10 FHD+ / UHD+ IPS、または3.2K Tandem OLEDタッチ
インターフェース：Thunderbolt 5×2、Thunderbolt 4、USB-A 3.2 Gen2、HDMI、SD Express 7.0、オーディオジャック
バッテリー：ユーザー交換可能 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 90Whr
本体寸法：354.4（W）×241.2（W）×9.9（H）mm
本体質量：約1.84kg～
価格：630,300円（税込）より
発売日：2025年9月30日
【製品詳細】
ThinkPad P1 Gen 8（シンクパッド ピーワン ジェンエイト）
URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-p-series/lenovo-thinkpad-p1-gen-8-16-inch-intel-mobile-workstation/len101t0149
ThinkPad T1g Gen 8（シンクパッド ティーワンジー ジェンエイト）
URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-t-series/thinkpad-t1g-gen-8-16-inch-intel-laptop/len101t0150
Lenovo、ThinkPadは、Lenovoの商標です。
その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
＜レノボ・ジャパン ホームページ＞
トップページ https://www.lenovo.com/jp/ja/
プレスリリース https://www.lenovo.com/jp/ja/news/
製品画像ダウンロード https://www.lenovo.com/jp/ja/media/
＜レノボについて＞
レノボ（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高690億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の196位にランクされています。180の市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、AI対応、AI-readyかつ最適化AIであるポケットからクラウドまでのポートフォリオ（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット）、インフラ（サーバー、ストレージ、エッジ、HPC、ソフトウェア、ソフトウェア定義型インフラストラクチャ）、ソフトウェア、ソリューション、サービスの発展を促進する世界最大のPCメーカーとしての成功を収めてきました。世界を変えるイノベーションへの継続的な投資により、レノボはあらゆる場所のすべての人にとって、より公平で信頼できるよりスマートな未来を創出します。詳しくはこちらでご覧いただけます。