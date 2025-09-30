福岡県芦屋町発「サクッと！赤しそ」「ぱりぱり梅」国内外の大型展示会へ連続出展決定！九州の”美味しい”を世界へ。

株式会社ゼロプラス和牛や刺身との相性が非常に良い、サクッと！赤しそ

株式会社ゼロプラス（ECサイト名：朝ごはん本舗）は、2025年10月から11月にかけて、国内外で開催される4つの大規模な食の展示会・商談会へ出展することをお知らせいたします。

「Food Expo Kyushu 2025」から始まり、「All Japan Specialties Gala 2025」、「Food Japan 2025（シンガポール）」、そして「全国物産展」へ連続出展し国内外のバイヤーや消費者に向けて「サクッと！赤しそ」や「ぱりぱり梅」など九州の豊かな食の魅力を発信いたします。さらなるブランド認知度の向上を目指します。

出展の背景と目的について

「朝ごはん本舗」は、”九州の感動食材でおいしい笑顔が増えますように”というコンセプトのもと、海苔やお米、お野菜など九州各地の厳選された素材を活かした商品を展開してまいりました。これまでオンラインストアを中心に多くのお客様にご愛顧いただいておりますが、国内外のより多くの方々に商品の品質とこだわりを実感していただく機会を創出するため、この度の連続出展を決定いたしました。

それぞれの展示会が持つ特性を活かし、多様な販路の開拓を目指します。

特に、シンガポールで開催される「Food Japan 2025」では、アジア市場への足がかりを築きたいと考えております。

各展示会での注目商品

ひと口食べると、シャキっと目が覚めるすっぱさ！

各展示会のブースでは、新商品である福岡県芦屋町産の赤紫蘇を使用した「サクッと！赤しそ」や、人気の持ち運べる昔ながらの梅干し「ぱりぱり梅」、有明海産の海苔を使用した「のりのり梅」などを中心にご紹介します。当日は試食もご用意し、素材の味の美味しさをご体感いただけます。

出展展示会概要

Food Expo Kyushu 2025

日時: 2025年10月7日(火) ～ 8日(水)

会場: 福岡国際センター

概要: 九州最大級の食品総合展示会。

https://foodexpokyushu.com/visit

【全国商工会連合会】「All Japan Specialties Gala 2025」

日時: 2025年10月8日(水)

会場: 東京プリンスホテル

概要: 日本の地域色豊かな特産品が世界各国と交流を図る商談会。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000149389.html

Food Japan 2025

日時: 2025年10月16日(木) ～ 18日(土)

会場: サンテック・シンガポール国際会議展示場（シンガポール）

概要: ASEAN最大級の日本食品・飲料専門の展示会。

https://oishii-world.com/

全国物産展

日時: 2025年11月

会場: （会場情報の記載）

概要: 全国の名産品・特産品が集結する人気の物産展。

https://www.all-nippon.jp/blog/20250903160000/

※各展示会のブース番号や出展内容等につきましては、確定次第、「朝ごはん本舗」公式Instagramにてお知らせいたします。

株式会社ゼロプラスについて

私たちが大切にしていること。「家族の健康を守りたい」を経営理念に設立。

九州の豊かな食材を活かした「朝ごはん本舗」ブランドの食品通販事業を主軸に、お客様の食卓に喜びと豊かさをお届けしています。

サクッと！赤しそぱりぱり梅朝ごはん本舗 :https://www.asagohanhonpo.com/九州野菜、お米、海苔などのこだわり食材を厳選しています