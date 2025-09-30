AgVenture Lab　EF Polymer 株式会社へ出資

一般社団法人AgVenture Lab

スタートアップとの共創を目的にJAグループ全国組織8団体が設立した一般社団法人 AgVenture Lab（以下「あぐラボ」、東京都千代田区、代表理事理事長：荻野浩輝）は、EF Polymer株式会社（本社：沖縄県、創業者CEO：ナラヤン・ラル・ガルジャール、以下EF Polymer）に出資しました。

EF Polymerは、食品廃棄物をアップサイクルして独自の天然高分子吸水材を開発し、農業現場における水資源の有効活用に挑戦しているスタートアップです。同社の技術は、化学由来の吸水ポリマーに代わる持続可能な代替手段であると同時に、食品廃棄物の削減にもつながる画期的なソリューションであり、農業と環境の双方に大きな価値をもたらします。

あぐラボは、スタートアップ支援を目的とする「JAアクセラレータープログラム」の第３期で同社を採択し、伴走支援を実施しました。今回の出資は「AgVenture Lab Incubation Fund Program」を通じて実施するものであり、深刻化する水資源の制約や環境負荷低減といった課題解決において、EF Polymerの技術が大きく貢献すると期待しています。

【出資先企業情報】

社名：EF Polymer 株式会社

本社所在地：〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村谷茶1919-1 Innovation Square Incubator

創業者CEO：ナラヤン・ラル・ガルジャール

事業内容：

・農作物の残渣を原料とした超吸水性ポリマー(SAP)の製造・販売

・農業資材「EFポリマー」の普及を通した生産者の支援

・石油由来SAPを製造・利用している企業の持続可能な事業実現に向けた、グリーントランスフォーメーション（GX）の支援

設立： 2020年3月

HP： https://efpolymer.jp/

【AgVenture Lab とは】https://agventurelab.or.jp/

AgVenture Lab（アグベンチャーラボ=あぐラボ）は、全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、家の光協会、日本農業新聞、全国厚生農業協同組合連合会、農協観光、ＪＡ全厚連が共同して、2019年5月27日に設立しました。スタートアップやパートナー企業、大学、行政などと共創し、様々な知見やテクノロジーを活用しながら、新たな事業創出、サービス開発、地域課題の解消を目指します。スタートアップの支援・育成プログラムとしては、JAアクセラレータープログラムのほか、学生ビジネスプランコンテストである「JUMP」や、起業家育成支援プログラム「GROW＆BLOOM」などを運営しております。