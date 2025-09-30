車載用中小型DCモーター調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
製品定義と自動車産業における不可欠性
車載用中小型DCモーターとは、自動車における補助的かつ高頻度な動作制御を担う、直流電力駆動のモーター群である。シートの位置調整、パワーウィンドウ、ドアロック、ワイパー、ミラー調整、冷却ファン、燃料ポンプ、HVACシステムなど、快適性・安全性・機能性を支える多岐にわたる部位に組み込まれ、自動車電動化の進展とともに需要が持続的に拡大している。特に近年は、電気自動車（EV）・ハイブリッド車（HEV）の普及、先進運転支援システム（ADAS）の搭載率向上、コクピットのスマート化など、あらゆる側面で電動アクチュエーターの役割が再定義されつつある。中小型DCモーターは、こうした車載機能の「神経系」として、その存在価値を強めている。
市場成長の安定性と長期性
LP Informationによる最新のグローバル市場調査レポート「グローバル車載用中小型DCモーター市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/159478/automotive-small-and-medium-dc-motor）によれば、車載用中小型DCモーター市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.6％で推移し、2031年には191.2億米ドルに達する見込みである。この成長は、爆発的な拡大ではなく、着実で粘り強い「基礎インフラ的成長」と位置づけられる。特定車種や高級グレード向けではなく、あらゆる価格帯・カテゴリの車両に不可欠な構成部品として搭載が義務化・標準化される傾向が強まっている。また、先進国市場のみならず、新興国市場でも生活水準の上昇とともに、車両快適性へのニーズが高まり、間接的にモーター搭載率を押し上げる圧力が働いている。
図. 車載用中小型DCモーター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330687&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330687&id=bodyimage2】
図. 世界の車載用中小型DCモーター市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界を牽引するグローバル主要プレイヤー
市場競争の中心には、技術力・量産能力・品質信頼性を兼ね備えたグローバルトップ10企業が存在する。2024年時点で、Johnson Electric、Denso、Bosch、Brose、Mitsuba、Mabuchi Motor、Nidec、Valeo、Shenghuabo、DYといったプレイヤーが、売上ベースで約73.0％の市場シェアを獲得している。これらの企業は、単なる部品供給業者にとどまらず、完成車メーカーとの長期開発契約や共同設計体制を築き、ソフトウェア統合やセンサー連動型モーターなど、高機能化への適応を加速させている。中でもMabuchi MotorやNidecといった日本勢は、高効率・小型・静音性の面でグローバル競争力を維持しており、EV時代におけるキープレイヤーとしての地位を固めつつある。
安定成長を支える産業構造と展望
本市場の特徴は、「単価あたりの収益性が低い一方で、設計の専用化・信頼性基準の厳格化により新規参入障壁が高い」という構造にある。量産スケールの獲得と顧客OEMとの信頼構築が不可欠であり、中堅企業が一足飛びにトップ層へ食い込むことは難しい。しかし、車載電子アーキテクチャの刷新が進むなかで、インテリジェント制御機能を搭載したモーターや、CAN通信・センサーフュージョンに対応するモジュール型ユニットなど、付加価値型の製品領域では新たなプレーヤーが台頭する可能性もある。さらに、EV・PHEVの加速普及によって冷却モーターや電池管理系統の需要も急増しており、従来とは異なる用途での中小型DCモーター需要が広がることも見逃せない。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Step Motor
DC Motor
用途別セグメント：
Passenger Vehicle
Commercial Vehicle
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
