世界のスマートベッド市場は、8.7%の年平均成長率とスマート医療技術の急速な普及によって牽引され、2032年には131億米ドルを突破する見込みです。
世界のスマートベッド市場は、医療・健康関連分野における最先端技術とデジタル変革の導入により、著しい進化を遂げています。最新の市場調査によると、2023年の市場規模が62億米ドルだった世界のスマートベッド市場は、2032年には131億米ドルに成長すると予測されており、2024年から2032年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.7%に達すると見込まれています。
この成長は、消費者の健康意識の高まり、高齢化社会の進展、遠隔患者モニタリングへの需要増加、そして睡眠・介護関連機器へのIoTとAIの統合などによって大きく後押しされています。
健康意識の高まりと質の高い睡眠への需要
消費者が睡眠の質や健康状態の向上に積極的に取り組むようになり、家庭用スマートベッドへの需要は急速に拡大しています。睡眠状態のトラッキングセンサー、マットレスの硬さの自動調整、温度調節、いびき防止機能などを備えたスマートベッドは、もはや高級品ではなく、快適な生活を支える必需品として認識され始めています。
不眠症、睡眠時無呼吸症候群、睡眠不足による心血管疾患のリスクなど、睡眠関連疾患への意識が高まるにつれ、消費者はより良い睡眠のためのスマートソリューションに積極的に投資しています。この健康志向のトレンドは、2032年までの市場の持続的な成長に大きく貢献すると予想されます。
医療分野における応用が技術革新を促進
医療分野では、病院や介護施設が患者ケアの質の向上、患者の快適性の向上、そして医療スタッフの業務効率化のために、スマートベッドの導入を積極的に進めています。患者モニタリングシステム、転倒検知アラート、ベッド位置の調整機能、病院管理システムとの連携機能を備えた最新のスマートベッドは、介護者の負担を軽減すると同時に、患者の治療効果の向上にも貢献しています。
こうした導入は、世界的な医療システムのデジタル化の進展によってさらに後押しされています。各国政府や医療機関は、再入院の減少、遠隔医療の推進、在宅介護の促進といった戦略の一環として、医療用スマートベッドに多額の投資を行っています。
AIとIoTの統合が市場の可能性を拡大
スマートベッドシステムへの人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）の統合は、パーソナルケアにおける新たな基準を確立しています。AIアルゴリズムは、内蔵センサーから収集されたリアルタイムデータを分析し、睡眠姿勢、室温、健康状態などに関する個々のユーザーに最適なアドバイスを提供します。同時に、IoT接続機能により、他のスマートホーム機器や医療機器とのシームレスな連携が可能になり、ユーザー体験の向上、遠隔操作、そして診断機能の提供などが実現します。
こうした技術的な相乗効果は、既存企業だけでなく、次世代のスマートスリープ市場に参入を目指す新興企業からも注目を集め、投資を呼び込んでいます。
北米と欧州が市場を牽引、アジア太平洋地域は成長著しい市場として台頭
地域別に見ると、北米は現在、スマートベッド市場を牽引しています。これは、消費者の高い意識、充実した医療インフラ、そしてウェルネス関連技術の早期導入が要因として挙げられます。欧州もそれに次いでおり、特にドイツ、英国、北欧諸国などでの需要増加が市場を押し上げています。
