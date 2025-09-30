夕方５時、差のつく『ゴルゴ線』に狙い撃ち！「ハリーハリー大人のゴルゴ線ショットプラス」新発売！
株式会社ミックコスモ(本社：大阪市中央区、代表取締役：樋口依理子）は、大人の悩み特化ブランド「ハリーハリー」から、「ハリーハリー 大人のゴルゴ線ショットプラス」を2025年9月29日より発売。
■ゴルゴ線とは？
目の下のライン・眉間ジワのこと。
スマホやPCの長時間使用や乾燥などで、夕方特に目立ちやすくなります。
こんなことありませんか？
□怒ってないのに”怒ってる？”と言われる
□ファンデがゴルゴ線に溜まっている
□電車の窓に映った自分が激疲れ顔
□目の下のラインや眉間ジワで老けて見える
そんなお悩みに簡単ケアできるバーム状美容液です。
■『ハリーハリー 大人のゴルゴ線ショットプラス』商品特徴
１.お肌にハリ＆トーンアップ効果※5
アスタキサンチン、レチノール誘導体など美容保湿成分をバームにぎゅっと配合。
お肌にハリと潤いを与えます。
年齢とともにくすみやすいお肌も塗った瞬間明るい顔印象へ。
２.瞬間実感！ソフトフォーカス効果
バームなのにさらっとした質感でお肌にフィット。
ソフトフォーカス効果で塗った瞬間目の下・眉間・おでこのシワを目立たなくします。
３.日中ケア！メイクの前後でも使用OK
朝メイク前にフラットな肌印象に。日中の乾燥も防ぎます。
夕方皮脂、メイク崩れなどが気になった時も上から重ねてもう一度キレイな仕上がりに。
※1 ソフトフォーカス効果
※２ 保湿成分
※３ パルミチン酸レチノール（保湿成分）
※４ 加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na（保湿成分）
※５ メイクアップ効果
※６ テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（保湿成分）
★「ゴルゴ線」はミックコスモの商標です。
■商品概要
商品名：ハリーハリー 大人のゴルゴ線ショットプラス
内容量：15g
価格：1,800円（税抜）
発売日：2025年9月29日
販売場所：全国のハンズ、バラエティショップ、公式オンラインストア
商品LP：https://www.miccosmo.co.jp/lp/hurry_golgoshotplus/
■ハリーハリーシリーズとは
『大人の悩み』に特化したパーツケアブランド。第一弾発売より13年以上続く、ロングセラーブランドです。
大人のハンドバームや、たるみまぶたをケアする大人のふたえメイクなど、幅広いアイテムを展開中。
ハリーハリーブランドサイト：https://www.miccosmostore.com/fs/cosmo/c/brand_hurry
■株式会社ミックコスモとは
創業39年の大阪の小さな化粧品メーカー。お客様の声をひろい、低価格でありながら高品質の製品を提供。「あなたの愛着コスメNo.1」を目指します。
■会社概要
株式会社ミックコスモ
大阪市中央区南久宝寺町2-4-5
TEL：06-6264-3636
URL：https://www.miccosmo.co.jp
Instagram：https://www.instagram.com/miccosmo/
X：https://x.com/MICCOSMO_JP
〈プレスリリースに関するお問い合わせ〉
株式会社ミックコスモ
TEL : 06-6264-3636（平日9:30～18:00 / 土日祝を除く）
FAX : 06-6264-4646
担当 : 企画開発部