アカチャンホンポで母乳パッド売上数量No.1※ の「ズレにくい母乳パッド」からオーガニックコットンを使用したタイプが新登場！

【関連チラシはコチラ⇒https://bit.ly/4nO3xQd】母乳が下着や服に染み出すのを防ぎ、授乳でデリケートになっている乳房・乳首の保護にも活躍する母乳パッド。出産準備のひとつとして用意する母乳パッドは、第1子の出産を迎えるママにとっては初めて手にする商品です。アカチャンホンポで母乳パッド売上数量No.1（※）の「ズレにくい母乳パッド」からオーガニックコットンを使ったタイプが登場！肌に触れる面の中間層にオーガニックコットン100％のシートを挟み込んでいます。汗もしっかり吸収してさらさら感が続き、初めてのママにも快適な使い心地でオススメです。※2024年1月1日～12月31日当社販売実績