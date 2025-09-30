こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アカチャンホンポで母乳パッド売上数量No.1※ の「ズレにくい母乳パッド」からオーガニックコットンを使用したタイプが新登場！
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp ) は、アカチャンホンポ オリジナル商品の『ズレにくい母乳パッド ORGANIC COTTON IN （オーガニック コットン イン）』を、2025年9月26日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で販売しています。
本商品は、2016年に助産師と先輩ママの声をから開発・発売された「ズレにくい母乳パッド」に、新たな仕様としてオーガニックコットン100％のシートを採用し、肌に触れる面の中間層に使用しています 。
母乳が下着や服に染み出すのを防ぎ、授乳でデリケートになっている乳房・乳首の保護にも活躍する母乳パッド。出産準備のひとつとして用意する母乳パッドは、第1子の出産を迎えるママにとっては初めて手にする商品です。アカチャンホンポで母乳パッド売上数量No.1（※）の「ズレにくい母乳パッド」からオーガニックコットンを使ったタイプが登場！肌に触れる面の中間層にオーガニックコットン100％のシートを挟み込んでいます。汗もしっかり吸収してさらさら感が続き、初めてのママにも快適な使い心地でオススメです。
■商品概要
■商品名 ：ズレにくい母乳パッド ORGANIC COTTON IN
■価格 ：838円（税込921円）
■枚数 ：80枚入り（個包装）
■商品URL：http://bit.ly/4nhqs6O
■商品特長
POINT1：汗までしっかり吸収して快適
中間層にオーガニックコットン100％シートを使用。授乳時にかきやすい汗もしっかり吸収し、さらっと快適な肌ざわりが続きます。
POINT2：ズレにくいのにインナーを傷めない「8本テープ」
ママが動いたり下着をめくって授乳してもズレない仕様。1本ずつの粘着力は控えめにしつつ本数を多くすることで、貼り付ける生地を傷めないように工夫しました。
POINT3：抱っこで密着してもムレずに快適！
体温の高い赤ちゃんを抱っこしてもムレないよう採用した「全面通気シート」。熱を逃して内側の温度を下げ、パッド内のムレを防ぎます。
POINT4：パカッと真ん中が開いて収納と取り出しに便利
内袋は中央で半分に分かれる仕様。そのまま引き出しなどに収納でき、1枚ずつ取り出すことができます。
POINT5：ママの使いやすさを考えた設計
1枚ずつ個包装だから衛生的で携帯にも便利です。
■関連商品
■商品名 ：ズレにくい母乳パッド
■価格 ：838円（税込921円）
■枚数 ：120枚入り（個包装）
■商品URL：https://bit.ly/47VF72G
■商品名 ：清浄綿 100包
■価格 ：698円（税込767円）
■枚数 ：100包（1包2枚入り）
■商品URL：https://bit.ly/3W7Z5Qx
■商品名 ：水だけ ぬれコットン 100包
■価格 ：698円（税込767円）
■枚数 ：100包（1包2枚入り）
■商品URL：https://bit.ly/3KFB00R
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
