余った塗料を次の人へ。「Amatto（アマット）」サービス開始 ― 株式会社オオハラ、塗料業界の新しい循環型プラットフォームを提供 ―
株式会社オオハラ（本社：愛知県海部郡大治町、代表取締役：大原辰久）は、2025年10月1日より余った塗料を簡単に出品・購入できるマーケットプレイス「Amatto（アマット）」のサービス提供を正式に開始します。
URL：https://amatto.jp/
本サービスは「残ってしまった塗料を次の人へ」をコンセプトに、廃棄されがちな塗料を売り手と買い手が相互に活用できる仕組みを構築するものです。収益性の向上と環境負荷の軽減を同時に実現し、塗料業界における新たな循環型社会の実現を目指します。
【サービス概要】
〇売り手のメリット
処分に困っていた残塗料を販売することで、収益化および廃棄コストの削減が可能。
〇買い手のメリット
必要な色・種類・容量を、新品よりも低価格で調達でき、仕入れコストを削減。
〇社会的意義
国内で毎年発生する大量の残塗料廃棄を削減し、持続可能な資源活用と環境保護に貢献。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330794&id=bodyimage1】
代表コメント
株式会社オオハラ 代表取締役 大原辰久
「Amattoは、塗料における“もったいない”を解消する新しい仕組みです。余った塗料を必要とする人につなぐことで、売り手・買い手双方にメリットをもたらし、同時に環境への負荷も軽減できます。プロの事業者様はもちろん、DIY愛好家の方々にも幅広くご活用いただきたいと考えております。当社は今後も、塗料をはじめとする建築資材における循環型モデルの構築を推進し、業界全体の持続可能性向上に寄与してまいります。」
【本件に関するお問い合わせ先】
Amatto運営会社：株式会社オオハラ
〒490-1135 愛知県海部郡大治町鎌須賀山廻96-2
TEL：052-485-5554
FAX：052-485-5565
E-mail：amatto@amatto.jp
配信元企業：株式会社オオハラ
URL：https://amatto.jp/
