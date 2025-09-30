酒場ハコザキ浅草橋店のランチタイム！千葉県野田市で人気の食堂『箱ざき食堂』のメニューを提供開始！！平日限定で１１時３０分～１４時まで！！

株式会社ラムバリオン

酒場ハコザキの名物もつ煮定食(1000円)が一番人気 ※無くなり次第終了となります自家製のから揚げ定食はボリュームたっぷりで提供いたします豚角煮定食も柔らかくて人気（数量限定）歯ごたえジューシータンカルビ定食は濃い目の味付けでごはんとの相性抜群味噌ダレベースのかしら定食

◆毎日仕込みに拘った、もつ煮込み定食（1000円）をはじめ、柔らかく煮込まれた角煮定食（1200円）、ジューシーなタンカルビ定食（1000円）が人気。定番のから揚げ定食（1000円）、生姜焼き定食（1000円）、ハラミ定食（1000円）などもご用意。

≪夜は人気の大衆酒場を営業中≫

酒場ハコザキ浅草橋店（APAホテル浅草橋駅前１F）

テーブル席もあるので、会社の同僚とやグループでのご来店もお待ちしておりますカウンター席もあるので、お仕事帰り、出張の際にもお一人様でも気軽にお越しください極上もつ煮込み（660円）”希少部位てっぽう”のみを使用した一品。旨味とコクを是非味わってください

◆料理は、肉豆腐（660円）、野田醤油のポテトサラダ（495円）、チャーシューエッグ(880円)などバリエーション豊富でありつつも、ハコザキでしか味わえない商品を多く取り揃えております。ドリンクメニューも7種類のレモンサワーの他、謎のエキスで作る下町文化の象徴、下町ハイボール（495円）、ホッピーセット白黒（550円）、金宮ボトル（キープ有り）から日本酒・サワー類まで豊富にご用意。

もつ刺し3種盛り（1210円）タン刺し・レバ刺し・がつきゅうり刺しが味わえる一皿大ぶりで新鮮な毎日仕込みのもつ焼きは１本198円～上タン刺し（770円）数量限定。甘味と柔らかな歯ごたえ野田醤油のポテサラ（495円）人気商品ハコザキ独自のポテサラ上シロ刺し（583円）特製たれとの相性が抜群オリジナルグラスも多数ご用意。お気に入りを見つけてほしいです

◆家の近くにあってほしい地元の名店を目指す。昔ながらの、古き良き下町文化を再現しつつも現代のトレンドも取り入れる。そんな大衆酒場を目指しています。

≪店舗概要≫

店舗名：酒場 ハコザキ浅草橋店

所在地：東京都台東区浅草橋1-27-9 APAホテル浅草橋駅前1F

TEL ： 03-5809-3655

営業時間：ランチ（平日限定）

11時30分～14時

ディナー

平日16時～23時

土曜15時～23時

（ドリンク30分前、フード60分前LO）

※日曜祝日定休

オープン日：2025年9月18日（木）16時～

席数：70席

店舗instagram：https://www.instagram.com/reel/DOaN-YvATLh/

≪株式会社ラムバリオン≫

会社名：株式会社ラムバリオン

本社所在地：東京都足立区南花畑1-3-7

運営店舗：大衆酒場箱ざき新越谷店、酒場ハコザキ春日部店、酒場ハコザキ上野店、酒場ハコザキ柏店、酒場ハコザキ浅草橋店、魚ハコザキ新越谷店、箱ざき食堂野田店、CONA新越谷店、エスプレッソディーワークス流山おおたかの森店を運営。

URL：https://rumbllion.jp/