【大阪府高槻市】10月4日（土）電動アシスト自転車メーカー（Airbike）試乗会＆直売イベント開催！新車はもちろん未使用アウトレット車が59,800円（税込）～！その場で試乗・購入・持ち帰りもOK！
電動アシスト自転車の直売と試乗を行う「Santasan自転車館」（運営：日本タイガー電器株式会社）では、
2025年10月4日（土）に臨時営業を行い、試乗会＆特価販売イベントを開催いたします。
普段は平日のみ営業ですが、今回は特別に土曜日限定OPEN。
自社物流センターの広い駐車場を会場に、Airbikeの電動アシスト自転車の試乗が可能です。
当日はそのまま購入・お持ち帰りいただけるほか、以下の地域へは配送のご相談にも対応します。
さらに、現金払いなら全車種1,000円割引（新車・アウトレット車適応）と、直売イベントならではの特典もあります！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330124&id=bodyimage1】
■ 開催概要
日時： 2025年10月4日（土）9:45～13:00（※雨天決行）
会場： Santasan自転車館（高槻市須賀町57-4／物流センター内）
アクセス： 阪急「高槻市駅」から徒歩約30分／バス停「春日町」より徒歩10分
駐車場： 大型駐車場完備
参加費： 入場・試乗無料
目印： 会場には「Airbike」の白いのぼりが約15本立っています
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330124&id=bodyimage2】
◎ bicycle-209assist（20インチ）
小柄な方・ご年配にも安心なコンパクトモデル（平地走行重視）
新車価格：67,800円（税込）／アウトレット：59,800円（税込）
◎ bicycle-211assist（26インチ）
通勤・通学・日常使いに最適なスタンダードモデル
新車価格：67,800円（税込）／アウトレット：59,800円（税込）
◎ bicycle-212assist（20インチ・新型）
2024年モデル！強力モーター＆Panasonicセル搭載の坂道対応型
新車価格：79,800円（税込）／アウトレット：71,800円（税込）
◎ bicycle-213assist（26インチ・新型）
話題の「足着くモデル」！坂道もラクラクなハイパワー＆軽量型バッテリー搭載
新車価格：85,800円（税込）／アウトレット：77,800円（税込）
■ アウトレット車とは？
展示品や試乗車、小キズありの未使用車など、性能には問題のない自転車を特別価格でご提供！
電動アシスト車以外にも、クロスバイク、ロードバイク、キッズバイクなど多数ご用意しています。
※在庫限りの販売です。日々ラインナップは変動いたします。
■ 配送可能エリア（要相談／有料）
高槻市・島本町・茨木市・摂津市・豊中市・箕面市・池田市・吹田市・枚方市・寝屋川市・門真市・守口市
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330124&id=bodyimage3】
■ 店舗情報
店名：Santasan自転車館
住所：大阪府高槻市須賀町57-4（日本タイガー電器物流センター内）
電話：072-672-7653（日本タイガー電器内）
営業時間：月・火・木・金・土曜 9:45～13:00（水・日・祝は休業）
公式サイト：https://www.takatsuki.santasan.net
オンラインショップ：https://kite.santasan.net
■ イベントに関するお問合せ先
日本タイガー電器株式会社／Santasan自転車館
TEL：072-672-7653
Email：santasan@santasan.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330124&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330124&id=bodyimage5】
配信元企業：日本タイガー電器株式会社
