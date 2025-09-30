こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ヤマハ バイクレンタル「2025 秋ライド応援キャンペーン」について
秋のツーリングシーズンをお得に楽しめる2つのクーポンをプレゼント
ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」では、この秋、新たなバイクライフをスタートするお客様を応援するため、2025年10月1日（水）より「2025 秋ライド応援キャンペーン」を開催します。
期間中にヤマハ バイクレンタルの新規会員登録を行うと、初めてのレンタルで利用できる「秋ライド応援10％OFFクーポン」をプレゼントいたします。また、入会時期に関係なくキャンペーン期間中に新規でヤマハ バイクレンタルLINE公式アカウントでLINEのID連携を実施いただくと、通常は5%OFFのLINE ID連携クーポンがもらえるところ、キャンペーン期間中は10％OFFクーポンをプレゼントいたします。最大２つのクーポンを獲得いただくことで、乗り味が気になっているモデルの体験やツーリングなど、お客様の目的に応じてお得にレンタルをご利用いただけます。
※１度にご利用いただけるクーポンは１種類のみとなります。
「ヤマハ バイクレンタル」は、"より多くのひとに、バイクツーリングの歓びを"をコンセプトにバイクレンタルサービスを提供。会員登録・年会費は無料、より多くの方が利用しやすいレンタル車両や料金を設定するほか、保険・補償を充実させ、ツーリングに便利なアクセサリーを車両に装着するなど、安心してご利用いただける内容が特徴です。サービス開始以来、多くのお客様に会員登録いただき、ツーリングや購入前の試乗など様々な目的でご利用いただいています。今後もレンタル車両のラインアップ拡充や各種イベントとの連携、旅先での利用促進を図るなど、「バイクレンタル」を軸により多くのお客さまとの結びつきを強化していきます。
ヤマハ バイクレンタル「2025 秋ライド応援キャンペーン」概要
【期間】
クーポン配布期間：2025年10月1日（水）～ 10月31日（金）23:59まで
クーポン利用期間：2025年10月1日（水）～ 12月31日（水）ご出発分まで
【内容】
≪特典その１≫
ヤマハ バイクレンタル新規会員登録で、もれなく「秋ライド応援10％OFFクーポン」をプレゼント。
≪特典その2≫
ヤマハ バイクレンタル公式アカウントへのお友だち登録およびLINE ID連携で、10％OFFクーポンをプレゼント。キャンペーン期間中のクーポン取得で割引率が通常5％⇒10％にアップ
【クーポンご利用方法】
WEB予約時にクーポン選択画面より"秋ライド応援10％OFFクーポン"を選択してご予約ください。
【ご利用条件】
・「秋ライド応援10％OFFクーポン」の使用回数は初回利用の1回のみとなります。
・「秋ライド応援10％OFFクーポン」は4時間以上のレンタルからご利用いただけます。
・「LINE ID連携10％OFFクーポン」をキャンペーン中に獲得しなかった場合、キャンペーン終了と同時に会員マイページより獲得できるクーポンは通常の5％のものに戻ります。
・既にLINE ID連携済みかつ、LINE ID連携クーポンも獲得済みのお客様は対象外となります。
・LINE ID連携を解除し再連携いただいてもクーポンの再取得はできません。
・「LINE ID連携クーポン」はID連携後に会員マイページ内「LINE 連携クーポン」バナーより獲得できます。
関連リンク
ヤマハ バイクレンタル
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ バイクレンタルコールセンター
℡0120-819-117
関連リンク
2025 秋ライド応援キャンペーン
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/jp/campaign/2025autumn
