9月30日(火)にプレジオシリーズの賃貸マンション「プレジオ梅田」が竣工
株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）は、大阪府大阪市北区中崎西4丁目において開発してまいりました、賃貸マンション「プレジオ梅田」が竣工しましたことをお知らせいたします。
当物件は、Osaka Metro谷町線「中崎町」駅、阪急神戸線・宝塚線・京都線「大阪梅田」駅、Osaka Metro御堂筋線「梅田」駅、そしてJR各線「大阪」駅の4駅が最寄駅となっており、大阪府内や京都、神戸など各方面へのアクセスが非常に便利です。また、駅周辺には多くの商業施設があり、日々の生活を豊かに過ごすことができます。
【外観 イメージパース】
外観は、暖色を基調としたクラシカルなヨーロピアンスタイルに仕上げています。存在感を放つ門扉には、アクセントとなる大理石調のタイルをあしらっています。荘厳で重厚感のある佇まいは、住まう人の上質な暮らしを象徴します。
「PREGIO」ブランドが誇るエントランスホールは、訪れるすべての人を上質な空間へ誘います。木目調の天井と大理石調の床が醸し出す温かみと、中央に輝くシャンデリアの華やかさが、洗練された雰囲気を演出します。中央の噴水から流れる水音と大きな窓から差し込む自然光が空間に癒しをもたらし、訪問者に快適なひとときを提供します。
【エントランスホール イメージパース】
間取りは、単身者やDINKs向けの1LDK（43.65～49.47㎡）とファミリー向けの2LDK（87.30～93.12㎡）で構成しています。多様なライフスタイルを持つ入居者様のご希望に添えるよう、6タイプの居室に加え、階数により異なる3種類のルームデザイン（ブラウン・ホワイト・グレージュ）をご用意しました。居室には、全室ウォークインクローゼットを設置しているため、収納も充実しています。
2LDKの居室には、天井部分に天窓を設けており、人工では表現できない柔らかな優しい光がLDKに降り注ぎます。また、天井近くまで高さのあるハイサッシを採用していますので、従来の窓と比べると室内に取り込める光が多くなり、部屋が明るく開放感があります。また、1日の疲れを癒す浴室には、16インチの大型浴室テレビを設置。さらにシャワーヘッドの部分には「ReFa FINE BUBBLE U」を採用しました。身も心もリフレッシュしていただける安らぎの空間を提供します。
◇物件概要
名 称 プレジオ梅田
所在地 大阪府大阪市北区中崎西4丁目3番28号
最寄駅 Osaka Metro谷町線 「中崎町」駅まで徒歩6分
阪急神戸線・宝塚線・京都線 「大阪梅田」駅まで徒歩9分
Osaka Metro御堂筋線 「梅田」駅まで徒歩9分
JR各線 「大阪」駅まで徒歩14分
敷地面積 709.08㎡
延べ面積 4,647.21 ㎡
構造・階数 鉄筋コンクリート造・15階建
総戸数 81戸
間取り 1LDK,2LDK
専有面積 43.65～93.12㎡
駐車場 10台、バイク2台、原付5台
事業主 株式会社プレジオ
設 計 株式会社国分建築設計事務所
施 工 株式会社プレジオ
竣 工 2025年9月30日
物件HP https://www.basis-ds.com/lineup/build/115/
【会社概要】
本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号
代表取締役：上山 祐平
設 立：2008年1月
事業内容：建設業及び土木建築工事
建築のデザイン
設計・施工管理
不動産の総合コンサルティング
不動産の総合デベロップメント
H P：https://pregio.co.jp/