2025年9月吉日

株式会社食研

株式会社食研 東京営業所開設のお知らせ



株式会社食研（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：新井 裕）は、首都圏における営業体制の強化を目的として、2025年10月1日付で「東京営業所」を開設いたします。

新拠点の所在地は、東京都中央区日本橋堀留町1丁目10-9 ログズ日本橋堀留ビル3階です。

当社は2023年12月、総工費55億円を投じて愛知県豊橋市に新工場を竣工し、生産能力および品質管理体制の大幅な強化を実現いたしました。さらに2025年4月には営業部門を「営業本部」へと改組し、既存市場の深耕を担う営業1部と、新規市場への展開を担う営業2部を新設。より戦略的な営業活動を推進しております。

営業2部では、家庭用冷凍食品および外食市場への展開を着実に進めており、昨年発売の「atelierDELHI監修18種のスパイスが効く！辛口スパイスカレー」、「atelierDELHI監修コクと甘みが決め手！王道欧風カツカレー」により家庭用市場での確かな需要を確認しました。これを足掛かりに、家庭用の販路拡大と外食市場でのニーズに即した商品提案を通じて、信頼関係の構築を図ってまいります。

今回の東京営業所開設により、首都圏での提案力・顧客対応力を強化し、取引先様とのパートナーシップをさらに深めます。これにより、中期経営計画「Connect 2028」の最終年度（2029年3月期）における売上高100億円達成に向けた体制を盤石なものとし、主力製品「カツカテゴリー」での国内No.1シェア獲得を目指して事業を推進してまいります。

■ 東京営業所 概要

- 所在地：東京都中央区日本橋堀留町1丁目10-9ログズ日本橋堀留ビル 3階

- 開設日：2025年10月1日

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社食研 管理本部人事総務部 山元、白根

TEL：043-205-2611 MAIL：s-yamamoto@shokuken.co.jp