日本のライフジャケット市場は、安全意識の高まりとマリンレジャー活動の増加によって牽引され、2027年には1億8450万米ドルを突破する見込みです。
日本のライフジャケット市場は着実に成長しており、2027年末までに1億8450万米ドルの収益に達すると予測されています。これは、2022年から2027年までの年平均成長率（CAGR）が5.9%に達することを意味します。最新の業界調査によると、予測期間中には販売数量も150万個以上増加すると見込まれています。この需要拡大は、水上安全意識の高まり、レジャーボート利用の増加、そして日本国内の沿岸海域や内水域における厳しい船舶安全規制の強化などが要因として挙げられます。
水上スポーツと沿岸観光の活況が需要を牽引
日本は長い海岸線と豊かな海洋文化を誇り、古くから活発なレジャーマリン産業を擁してきました。近年、特に若年層や外国人観光客の間で、ジェットスキー、カヤック、スタンドアップパドルボード、沿岸観光への関心が高まっています。ライフジャケットはもはや単なる安全装備ではなく、水上レジャーを楽しむための必需品となっています。
政府による水上スポーツ振興策や沿岸地域のインフラ整備事業も市場成長を後押ししています。地方自治体は、安全なボート利用のための啓発活動、レンタル用品の補助金、さらには穏やかな水域でも小型船舶でのライフジャケット着用を義務付けるなど、安全対策への投資を増やしています。
安全意識の高まりと規制遵守の強化
溺水事故や水難事故の増加を受け、日本の関係当局は、救命胴衣（PFD）の着用を徹底するための対策を積極的に講じています。これにより、レジャー利用者、水上交通事業者、フェリー会社、そして海上作業員など、幅広い分野で需要が拡大しています。
国土交通省は、漁船やレジャーボートなど特定の船舶に対し、承認済みのライフジャケットの着用を義務付けています。こうした安全規制は、ライフジャケットの販売数量の増加に直接貢献すると同時に、軽量で使いやすいライフジャケットの開発を促しています。
技術革新が市場のあり方を変化させる
日本のライフジャケット業界は、人間工学に基づいたデザイン、スマートな安全機能、環境に優しい素材など、消費者のニーズに応えるべく変革期を迎えています。主要メーカーは現在、以下の製品開発に注力しています。
自動水感知機能付きの浮力式ライフジャケット
GPS追跡、SOSアラート、心拍数モニターなどを搭載したスマートベスト
リサイクル可能、生分解性、または再利用可能な素材を使用した環境に優しい製品こうした革新的な技術は、ユーザーの安全性を向上させるだけでなく、環境意識の高い消費者、特に機能性とデザイン性を重視する若い世代やITに精通したユーザーのニーズにも応えます。
国内メーカーとグローバルブランドが市場シェアを争う
日本のライフジャケット市場は、国内企業と海外ブランドがバランスよく展開しているのが特徴です。国内企業は、規制基準や消費者ニーズに対する深い理解を強みとしていますが、海外ブランドは最先端のデザインと高性能な素材を提供しています。
主要企業は、最新製品を広く知らしめるために、ECサイト、小売店との提携、海洋関連展示会などを活用しています。また、子ども、女性、高齢者、産業現場の作業員など、特定のニーズを持つユーザー向けに、カスタマイズ可能なライフジャケットの開発も盛んです。
